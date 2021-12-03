Эндокринолог Павлова объяснила, как заражение омикрон-штаммом ковида отличить от усталости

По данным медиков из ЮАР, которые первыми столкнулись с новым штаммом ковида "омикрон", одним из главных признаков заражения этим вариантом инфекции является сильное чувство усталости. Как отметила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Зухра Павлова, этот симптом может возникать и сам по себе, и при различных заболеваниях. По мнению специалиста, самостоятельно пациент не сможет понять, насколько серьёзно его состояние.

"К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания", — подчеркнула Павлова в интервью радио Sputnik.

При появлении сильной усталости или слабости доктор посоветовала перестраховаться и сдать ПЦР-тест на ковид. Кроме того, врач указала, что ощущение усталости при заражении коронавирусом может быть вызвано изменениями в работе различных систем организма.

"Это связано с серьёзными изменениями в иммунной системе, серьёзными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Всё это в совокупности проявляется в ослабленном мышечном тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит потому, что весь организм находится в состоянии воспаления", — пояснила Павлова.