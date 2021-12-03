Байден представил новый план борьбы с ковидом в США, исключающий локдаун

Президент США Джо Байден представил новый план борьбы с распространением ковида в стране зимой, который не предусматривает локдауна.

"Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с CoViD-19 в зимний период... Он не включает возможности шатдауна (Прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации. — Прим. Лайфа) и локдауна", — отметил глава Белого дома.

Вместо этого, подчеркнул Байден, Вашингтон намерен сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения от коронавируса. Глава Белого дома подчеркнул, что его новый план действий включает пять пунктов: расширение доступа американских граждан к бустерным вакцинам, открытие клиник для "семейных" вакцинаций, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования на коронавирус, увеличение численности групп реагирования на пандемию и активизацию усилий по глобальной вакцинации.

Байден также призвал частные компании предоставить сотрудникам оплачиваемое время для прививок от коронавируса. Как утверждает американский лидер, специалисты прогнозируют рост заболеваемости ковидом в США в ближайшие месяцы.

Представители вашингтонской администрации ранее сообщили, что в Соединённых Штатах в условиях распространения штамма "омикрон" до 18 марта продлевается предписание носить маски в транспорте. Кроме того, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на ковид всех прибывающих в страну туристов в течение суток до приезда.