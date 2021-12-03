Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ тянет с признанием вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) затягивает процедуру одобрения российской вакцины от ковида "Спутник V" исключительно из-за бюрократических препятствий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер", — сказал Дмитриев в беседе с изданием La Nacion.

Глава РФПИ отметил, что в Москве не видят других причин, ведь эффективность препарата подтвердили авторитетные медицинские журналы по всему миру, а также реальные данные. Дмитриев добавил, что после одобрения ВОЗ вакцинированные "Спутником V" россияне смогут въезжать в ещё большее число стран.