Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ тянет с признанием вакцины "Спутник V"
Он отметил, что после одобрения привитые данным препаратом россияне смогут въезжать в ещё большее число стран.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) затягивает процедуру одобрения российской вакцины от ковида "Спутник V" исключительно из-за бюрократических препятствий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер", — сказал Дмитриев в беседе с изданием La Nacion.
Глава РФПИ отметил, что в Москве не видят других причин, ведь эффективность препарата подтвердили авторитетные медицинские журналы по всему миру, а также реальные данные. Дмитриев добавил, что после одобрения ВОЗ вакцинированные "Спутником V" россияне смогут въезжать в ещё большее число стран.
Ранее Дмитриев сообщил, что инспекция ВОЗ в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается в декабре.
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