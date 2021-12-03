Президент Бразилии Болсонару заявил, что принял приглашение Путина посетить Россию
Политик признался, что для него это радость и большая честь. По словам Болсонару, визит открывает окно возможностей для республики.
Фото © ТАСС / EPA / PAVEL GOLOVKIN / POOL
Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ. По словам политика, он планирует прибыть в нашу страну в первом квартале 2022 года.
"Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны", — сказал Болсонару в четверг в ходе своего еженедельного выступления, которое транслировалось в соцсетях.
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