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Президент Бразилии Болсонару заявил, что принял приглашение Путина посетить Россию

Политик признался, что для него это радость и большая честь. По словам Болсонару, визит открывает окно возможностей для республики.

2 декабря, 22:51
<p>Фото © ТАСС / EPA / PAVEL GOLOVKIN / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / PAVEL GOLOVKIN / POOL

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ. По словам политика, он планирует прибыть в нашу страну в первом квартале 2022 года.

"Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны", — сказал Болсонару в четверг в ходе своего еженедельного выступления, которое транслировалось в соцсетях.

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Ранее Болсонару рассказал о своей схожести с Путиным и отметил, что Россия ему интересна.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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