Президент Бразилии Болсонару заявил, что принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что принял приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ. По словам политика, он планирует прибыть в нашу страну в первом квартале 2022 года.

"Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны", — сказал Болсонару в четверг в ходе своего еженедельного выступления, которое транслировалось в соцсетях.