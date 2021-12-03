Роналду в матче против "Арсенала" забил 800-й гол в своей карьере
А после этого реализовал пенальти, доведя число забитых мячей до 801.
Фото © Instagram / cristiano
Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 800-й гол в своей профессиональной карьере. Португалец отличился в матче 14-го тура чемпионата Англии против лондонского "Арсенала".
💯💯💯💯💯💯💯💯@Cristiano is out of this world 🌍#MUFC pic.twitter.com/UaQjnCUNH0— Manchester United (@ManUtd) December 2, 2021
Помимо 800-го гола Роналду забил и 801-й, успешно реализовав пенальти. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу МЮ.
Первый гол во взрослом футболе Криштиану забил в 17 лет, 7 октября 2002 года. В общей сложности 36-летний футболист провёл 1097 матчей и забил 130 голов в составе "Манчестер Юнайтед", пять мячей — за португальский "Спортинг", 450 голов — в составе испанского "Реала", 101 гол — за итальянский "Ювентус" и 115 голов — за сборную Португалии.
Ранее стало известно, что у Лионеля Месси после церемонии вручения "Золотого мяча" нашли желудочную инфекцию.
Футбол. Интересное по теме
Фанаты "Крыльев Советов" поддержат акцию болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун на матче РПЛ
сегодня в 15:16
"Провокационная акция": Бывший клуб футболиста Канчельскиса отверг причастность к угрозам в его адрес
сегодня в 14:57
Переживший остановку сердца футболист Эриксен возобновил тренировки с мячом
сегодня в 13:59
Комментариев: 0