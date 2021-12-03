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Роналду в матче против "Арсенала" забил 800-й гол в своей карьере

А после этого реализовал пенальти, доведя число забитых мячей до 801.

2 декабря, 22:31

Фото © Instagram / cristiano

Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 800-й гол в своей профессиональной карьере. Португалец отличился в матче 14-го тура чемпионата Англии против лондонского "Арсенала".

Помимо 800-го гола Роналду забил и 801-й, успешно реализовав пенальти. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу МЮ.

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Первый гол во взрослом футболе Криштиану забил в 17 лет, 7 октября 2002 года. В общей сложности 36-летний футболист провёл 1097 матчей и забил 130 голов в составе "Манчестер Юнайтед", пять мячей — за португальский "Спортинг", 450 голов — в составе испанского "Реала", 101 гол — за итальянский "Ювентус" и 115 голов — за сборную Португалии.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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