Роналду в матче против "Арсенала" забил 800-й гол в своей карьере

Первый гол во взрослом футболе Криштиану забил в 17 лет, 7 октября 2002 года. В общей сложности 36-летний футболист провёл 1097 матчей и забил 130 голов в составе "Манчестер Юнайтед", пять мячей — за португальский "Спортинг", 450 голов — в составе испанского "Реала", 101 гол — за итальянский "Ювентус" и 115 голов — за сборную Португалии.