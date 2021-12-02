Российский биатлонист Латыпов остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира
Победу одержал местный спортсмен Себастьян Самуэльссон, который, несмотря на промах, показал запредельную скорость на трассе.
Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / AP / Darko Bandic
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял четвёртое место в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Наш соотечественник чисто прошёл два огневых рубежа, однако на трассе был не так быстр, как того хотелось бы. Победу же одержал шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон, который, несмотря на один промах, продемонстрировал сумасшедшую скорость на трассе. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, также завершивший гонку с одним промахом, а бронзу взял его соотечественник Кантен Фийон Майе.
Остальные представители нашей страны порадовали результатами не так сильно. Александр Логинов допустил один промах и остановился на 13-м месте. Неплохо пробежал вернувшийся на Кубок мира Александр Поварницын, остановившийся на 28-й строчке. Остальные россияне оказались ниже: Карим Халили — 33-й, Василий Томшин — 39-й. Не попал в гонку преследования Даниил Серохвостов. Молодой спортсмен допустил четыре промаха и стал лишь 74-м.
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