Российский биатлонист Латыпов остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял четвёртое место в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Наш соотечественник чисто прошёл два огневых рубежа, однако на трассе был не так быстр, как того хотелось бы. Победу же одержал шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон, который, несмотря на один промах, продемонстрировал сумасшедшую скорость на трассе. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, также завершивший гонку с одним промахом, а бронзу взял его соотечественник Кантен Фийон Майе.