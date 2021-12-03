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Лайф узнал подробности побега заключённого из колонии строгого режима под Самарой

42-летний мужчина неоднократно ранее судим, в том числе по статьям о разбое, незаконном обороте оружия, нанесении тяжких телесных повреждений.

2 декабря, 22:02

Фото © LIFE

Радик Гайфутдинов. Фото © LIFE

Радик Гайфутдинов. Фото © LIFE

Заключённый Радик Гайфутдинов сбежал из исправительной колонии № 6 строгого режима в посёлке Управленческий Самарской области, когда находился на аварийных работах. Об этом Лайфу сообщил источник.

42-летний мужчина находился за территорией колонии под конвоем. В 17:45 по местному времени (16:45 мск) он сбежал из под-охраны.

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По информации Лайфа, Гайфутдинов — уроженец посёлка Рымникский Челябинской области. Ранее он был неоднократно судим (впервые — в 2000 году). В частности, Гайфутдинов отбывал заключение по делам о дезертирстве, краже, разбое, незаконном обороте оружия, нанесении тяжких телесных повреждений.

По факту побега заключённого СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку по статье "Халатность". Также проверку организовала региональная прокуратура.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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