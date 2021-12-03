Лайф узнал подробности побега заключённого из колонии строгого режима под Самарой

Радик Гайфутдинов. Фото © LIFE

Заключённый Радик Гайфутдинов сбежал из исправительной колонии № 6 строгого режима в посёлке Управленческий Самарской области, когда находился на аварийных работах. Об этом Лайфу сообщил источник.

42-летний мужчина находился за территорией колонии под конвоем. В 17:45 по местному времени (16:45 мск) он сбежал из под-охраны.

По информации Лайфа, Гайфутдинов — уроженец посёлка Рымникский Челябинской области. Ранее он был неоднократно судим (впервые — в 2000 году). В частности, Гайфутдинов отбывал заключение по делам о дезертирстве, краже, разбое, незаконном обороте оружия, нанесении тяжких телесных повреждений.