Лайф узнал подробности побега заключённого из колонии строгого режима под Самарой
42-летний мужчина неоднократно ранее судим, в том числе по статьям о разбое, незаконном обороте оружия, нанесении тяжких телесных повреждений.
Фото © LIFE
Радик Гайфутдинов. Фото © LIFE
Заключённый Радик Гайфутдинов сбежал из исправительной колонии № 6 строгого режима в посёлке Управленческий Самарской области, когда находился на аварийных работах. Об этом Лайфу сообщил источник.
42-летний мужчина находился за территорией колонии под конвоем. В 17:45 по местному времени (16:45 мск) он сбежал из под-охраны.
По информации Лайфа, Гайфутдинов — уроженец посёлка Рымникский Челябинской области. Ранее он был неоднократно судим (впервые — в 2000 году). В частности, Гайфутдинов отбывал заключение по делам о дезертирстве, краже, разбое, незаконном обороте оружия, нанесении тяжких телесных повреждений.
По факту побега заключённого СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку по статье "Халатность". Также проверку организовала региональная прокуратура.
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