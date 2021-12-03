Адвокат Михальчик: СК посмертно предъявил обвинения Максиму Тесаку Марцинкевичу
Отец националиста рассчитывает с помощью процесса по делу сына привлечь внимание к обстоятельствам его смерти.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Следственный комитет РФ посмертно предъявил обвинение в трёх убийствах националисту Максиму Марцинкевичу, более известному как Тесак. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца обвиняемого Сергея.
"Сергей Марцинкевич стал представителем своего сына Максима. В четверг его вызвали в Следственный комитет и заявили о том, что Марцинкевич является обвиняемым по меньшей мере в трёх убийствах. Ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, т.е. в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности", — приводит слова юриста ТАСС.
Михальчик добавил, что от этого отец Марцинкевича категорически отказался, он хочет добиваться дальнейшего расследования преступления. По словам адвоката, Сергей Марцинкевич рассчитывает с помощью процесса по делу сына привлечь внимание к обстоятельствам его смерти.
"Любое сомнение в виновности обвиняемого трактуется в его пользу. В нашем случае основанием для обвинений стали явки с повинной, которые написал Максим в красноярской колонии. Мы считаем, что они были написаны под пытками. Более того, после смерти Максима у него во рту нашли записку, где он заявляет, что оговорил себя под воздействием пыток", — подчеркнул адвокат.
Как утверждает Михальчик, с учётом резонанса этого дела, вероятно, в суде оно будет слушаться с участием присяжных.
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Напомним, в декабре 2020 года в Москве, Сочи и Тюмени были задержаны шестеро предполагаемых соучастников Марцинкевича, причастных к серии совершённых в начале 2000-х годов убийств: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семён Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении убийств двух и более лиц организованной группой по мотивам национальной ненависти и вражды. Все задержанные стали обвиняемыми на основании показаний Марцинкевича, которые он дал в колонии в Красноярском крае. Сам Тесак до своей смерти оставался свидетелем по данному делу, сейчас же он стал обвиняемым.
Марцинкевича нашли мёртвым утром 16 сентября 2020 года в СИЗО Челябинска. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Однако Лайф уже писал, что результаты независимой экспертизы расходятся с заключением органов. По мнению специалиста, заключённый не мог нанести себе такие серьёзные раны.
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