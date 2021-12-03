Адвокат Михальчик: СК посмертно предъявил обвинения Максиму Тесаку Марцинкевичу

Следственный комитет РФ посмертно предъявил обвинение в трёх убийствах националисту Максиму Марцинкевичу, более известному как Тесак. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца обвиняемого Сергея.

"Сергей Марцинкевич стал представителем своего сына Максима. В четверг его вызвали в Следственный комитет и заявили о том, что Марцинкевич является обвиняемым по меньшей мере в трёх убийствах. Ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, т.е. в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности", — приводит слова юриста ТАСС.

Михальчик добавил, что от этого отец Марцинкевича категорически отказался, он хочет добиваться дальнейшего расследования преступления. По словам адвоката, Сергей Марцинкевич рассчитывает с помощью процесса по делу сына привлечь внимание к обстоятельствам его смерти.

"Любое сомнение в виновности обвиняемого трактуется в его пользу. В нашем случае основанием для обвинений стали явки с повинной, которые написал Максим в красноярской колонии. Мы считаем, что они были написаны под пытками. Более того, после смерти Максима у него во рту нашли записку, где он заявляет, что оговорил себя под воздействием пыток", — подчеркнул адвокат.

Как утверждает Михальчик, с учётом резонанса этого дела, вероятно, в суде оно будет слушаться с участием присяжных.