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Регион
Опубликовано 3 декабря 2021, 00:06
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Блогер Илья Варламов попал в полицию в Либерии

Россиянина обвиняют в том, что он снял "секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации".

Блогер Илья Варламов попал в полицию в Либерии. Видео © t.me / varlamov

Известный российский блогер Илья Варламов сообщил, что находится в полицейском участке в Либерии. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Фото © t.me/varlamov

Фото © t.me/varlamov

"Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это что-то похожее на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъярённая толпа", — отметил он в опубликованном видео.

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Как утверждает Варламов, он сфотографировал человека, который этого не хотел. В результате собралась толпа местных жителей и завязалась драка. Позже за Варламовым приехала полиция. Блогера, по его словам, "эвакуировали". Его обвиняют в том, что он снял "секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации". Других подробностей по данному делу пока нет.

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Напомним, в январе в Южном Судане задержали группу россиян, среди которых были Илья Варламов и его жена Любовь. По словам блогера, они приехали в Африку как туристы, а причиной задержания стал пульт от дрона. Им удалось выйти на связь с российскими дипломатами, и те приступили к выяснению обстоятельств происшествия. Позже стало известно, что Варламова и других граждан отпустили.

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Кадр из видео © t.me / varlamov

Иван Косицын
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