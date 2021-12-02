Представитель МИД Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала замечание грузинской журналистке Тамаре Нуцубидзе, которая в Стокгольме во время пресс-подхода главы министерства Сергея Лаврова перешла на английский язык, хотя об участии просила на русском.

"Тамара, извините, пожалуйста, вы, когда просили принять участие в конференции, говорили по-русски", — напомнила Захарова.

Сотрудница телеканала "Рустави-2" Нуцубидзе в ответ спросила, проблема ли это. Представитель МИД РФ отметила, что на пресс-подходе собралось много российских журналистов, и вновь призвала её говорить по-русски. Однако Нуцубидзе продолжила упорствовать в своём стремлении задать вопрос на английском.

"В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?" — указала Захарова.