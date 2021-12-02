Тела ещё шестерых погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"

В ходе поисковых работ на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области сотрудники военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) извлекли на поверхность тела ещё шестерых погибших. Об этом сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилёв.

"Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтёров", — написал он в своём телеграм-канале.