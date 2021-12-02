Тела ещё шестерых погибших подняли на поверхность из шахты "Листвяжная"
Всего после ЧП из шахты подняты тела 22 человек, поиски ещё 29 продолжаются.
Фото © ТАСС / МЧС России
В ходе поисковых работ на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области сотрудники военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) извлекли на поверхность тела ещё шестерых погибших. Об этом сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилёв.
"Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё шесть тел погибших шахтёров", — написал он в своём телеграм-канале.
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2 декабря дважды сообщалось о поднятии тел горняков. Сначала из шахты извлекли двух погибших, а затем трёх. Всего после ЧП на поверхность подняты тела 22 человек, поиски ещё 29 продолжаются.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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