Москвич избил прибывшего на вызов врача из-за отсутствия паспорта
Пострадавшего медика госпитализировали. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы челюсти и бедра.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Житель Москвы избил прибывшего к нему врача за то, что у него не было при себе паспорта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
28-летний медработник приехал на вызов к 35-летнему москвичу по имени Артём. Мужчина сразу потребовал от медика показать ему паспорт, но документа при себе врач не имел и продемонстрировал жителю столицы фотографию удостоверения личности. Артёма это не устроило. Он напал на медика и избил его. Затем мужчина пошёл за ружьём, но медработник успел убежать.
Пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы челюсти и бедра. К буйному пациенту приехали полицейские. Однако тот отказался открывать им дверь и забаррикадировался в собственном доме.
Ранее Лайф сообщал, что треть российских врачей пожаловались на агрессивных пациентов. Кроме того, около половины опрошенных медиков боятся за своё здоровье из-за стресса на работе и инфекций.
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