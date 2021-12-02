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Москвич избил прибывшего на вызов врача из-за отсутствия паспорта

Пострадавшего медика госпитализировали. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы челюсти и бедра.

2 декабря, 19:31

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Житель Москвы избил прибывшего к нему врача за то, что у него не было при себе паспорта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

28-летний медработник приехал на вызов к 35-летнему москвичу по имени Артём. Мужчина сразу потребовал от медика показать ему паспорт, но документа при себе врач не имел и продемонстрировал жителю столицы фотографию удостоверения личности. Артёма это не устроило. Он напал на медика и избил его. Затем мужчина пошёл за ружьём, но медработник успел убежать.

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Пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы челюсти и бедра. К буйному пациенту приехали полицейские. Однако тот отказался открывать им дверь и забаррикадировался в собственном доме.

Ранее Лайф сообщал, что треть российских врачей пожаловались на агрессивных пациентов. Кроме того, около половины опрошенных медиков боятся за своё здоровье из-за стресса на работе и инфекций.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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