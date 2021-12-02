Турчак провёл встречу с лидерами мобильного приложения "Единой России" "Вверх"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак встретился с лидерами мобильного приложения "Единой России" "Вверх". Всего в мероприятии приняли участие более тысячи человек со всей страны.

По словам Турчака, некоторые из активистов будут рекомендованы к избранию на съезде в Генсовет партии, региональные политсоветы, к назначению помощниками депутатов, а также пройдут обучение в Высшей партийной школе. Он отметил, что этап становления и раскрутки этой платформы совпал с непростым этапом — пандемией и на старте проекта не все верили в его перспективы.

"Изначально эта платформа планировалась для коммуникаций членов партии, но потом в связи с активным участием наших коллег-однопартийцев в добровольческих мероприятиях и работе волонтёрских центров эта платформа выросла за рамки партии. Это такая коммуникационная сеть, которая позволяет нам включать в партийную орбиту тех людей, которые зачастую никогда не ассоциировали себя с партией и не планировали с ней никакой активности", — цитирует Турчака пресс-служба "Единой России".

По словам секретаря Генсовета "Единой России", приложение "Вверх" даёт кадровый рост внутри партии для тех, кто хочет этого и кто ставит перед собой цель связать свою жизнь с политикой и исполнительной властью.

"Но повторю, что платформа — это не про политику, именно в этом её конкурентное преимущество. По оценкам экспертов, мобильное приложение "Вверх" стало лучшим электоральным софтом избирательной кампании – 2021", — подчеркнул Турчак.

Работу платформы можно улучшать, отметил он и указал, что в ходе общения с её лидерами услышал много интересных вопросов и идей, которые можно реализовать на практике. Одно из предложений касается интеграции нацпроектов в мобильное приложение. Как заметила руководитель Адыгейского регионального отделения "Молодой гвардии" "Единой России" Асета Берзегова, пользователи платформы "Вверх" могут заниматься мониторингом объектов, реализованных в рамках нацпроектов.

С момента запуска приложения в феврале этого года в нём зарегистрировалось более 280 тысяч пользователей. В том числе свыше 47 тысяч депутатов всех уровней. Партийные активисты и сторонники совершили более двух миллионов социально значимых дел.