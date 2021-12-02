Лавров призвал Блинкена обнулить все ограничения в работе дипмиссий России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече в Стокгольме предложил американскому госсекретарю Энтони Блинкену обнулить все ограничения в работе дипмиссий РФ и США.

"Мы внесли некоторые предложения. Но в идеале, и я сегодня Тони Блинкену это подтвердил, просто обнулить все вот эти ограничения и вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава российского МИД посетовал, что Москва пока "не очень видит готовности переговорных партнёров идти на конструктивные шаги". По словам Лаврова, США и Россия вступили в порочный круг, РФ не может не реагировать на шаги Вашингтона. Он напомнил, что Соединённые Штаты ранее ввели ограничения, согласно которым российские дипломаты могут работать на американской территории только три года. Это требование идёт вразрез со всеми дипломатическими конвенциями, подчеркнул Лавров.