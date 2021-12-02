НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полиция задержала вооружённого мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Граждан по-прежнему просят избегать посещения района, где всё произошло, до обновления информации.

2 декабря, 19:02
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sn00pdad/status/1466478169930801157/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sn00pster</a></p>

Фото © Twitter / Sn00pster

Правоохранители задержали мужчину с оружием, из-за которого перекрыли улицу возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает полицейский департамент города.

"В настоящее время этот человек находится под стражей, для общественности нет угрозы", — сказано на странице ведомства в "Твиттере".

Граждан по-прежнему просят избегать посещения района, где всё произошло, до обновления информации.

Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами

Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами

Напомним, штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооружённого человека. Полицейские по громкоговорителю призывали загадочного гражданина "опустить это на землю". Позднее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о сохранении угрозы и о работе служб безопасности на месте происшествия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1