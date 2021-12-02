Полиция задержала вооружённого мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Граждан по-прежнему просят избегать посещения района, где всё произошло, до обновления информации.
Фото © Twitter / Sn00pster
Правоохранители задержали мужчину с оружием, из-за которого перекрыли улицу возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает полицейский департамент города.
"В настоящее время этот человек находится под стражей, для общественности нет угрозы", — сказано на странице ведомства в "Твиттере".
Напомним, штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооружённого человека. Полицейские по громкоговорителю призывали загадочного гражданина "опустить это на землю". Позднее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о сохранении угрозы и о работе служб безопасности на месте происшествия.
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