Полиция задержала вооружённого мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Правоохранители задержали мужчину с оружием, из-за которого перекрыли улицу возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает полицейский департамент города.

"В настоящее время этот человек находится под стражей, для общественности нет угрозы", — сказано на странице ведомства в "Твиттере".

Граждан по-прежнему просят избегать посещения района, где всё произошло, до обновления информации.

