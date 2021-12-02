"Угроза сохраняется": В ООН сделали заявление из-за мужчины с дробовиком у штаб-квартиры в Нью-Йорке
На месте происшествия продолжают работу службы безопасности, они пытаются вступить с подозрительным объектом в диалог.
Фото © Twitter / Benno Schwinghammer
В ООН сообщили о сохраняющейся угрозе безопасности у штаб-квартиры в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Switch TV Kenya
Угроза безопасности у штаб-квартиры ООН, где полицейские оцепили район из-за неизвестного человека с дробовиком, сохраняется. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, сотрудник ООН, заходивший в здание со стороны 43-й улицы, сообщил охране о мужчине, который имел при себе нечто похожее на дробовик, приблизительно в 10:45 по местному времени (18:45 мск). Сейчас на месте продолжают работу службы безопасности.
"Угроза сохраняется", — сказал Дюжаррик на брифинге, заметив, что с вооружённым мужчиной пытаются вступить в диалог.
А ранее Лайф рассказывал, что штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами. На место происшествия прибыли также кинологи с собаками, которые обследовали подозрительный предмет. В итоге опасность оказалась ложной.
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