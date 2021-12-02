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"Угроза сохраняется": В ООН сделали заявление из-за мужчины с дробовиком у штаб-квартиры в Нью-Йорке

На месте происшествия продолжают работу службы безопасности, они пытаются вступить с подозрительным объектом в диалог.

2 декабря, 17:56
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/einfachmalso/status/1466449536868655106/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Benno Schwinghammer</a></p>

Фото © Twitter / Benno Schwinghammer

В ООН сообщили о сохраняющейся угрозе безопасности у штаб-квартиры в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Switch TV Kenya

Угроза безопасности у штаб-квартиры ООН, где полицейские оцепили район из-за неизвестного человека с дробовиком, сохраняется. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, сотрудник ООН, заходивший в здание со стороны 43-й улицы, сообщил охране о мужчине, который имел при себе нечто похожее на дробовик, приблизительно в 10:45 по местному времени (18:45 мск). Сейчас на месте продолжают работу службы безопасности.

"Угроза сохраняется", — сказал Дюжаррик на брифинге, заметив, что с вооружённым мужчиной пытаются вступить в диалог.

Участок у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооружённого человека

Участок у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооружённого человека

А ранее Лайф рассказывал, что штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами. На место происшествия прибыли также кинологи с собаками, которые обследовали подозрительный предмет. В итоге опасность оказалась ложной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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