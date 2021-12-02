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Аналитики "Крибрума" выявили в Рунете девять фейковых сюжетов о QR-кодах

Главным из них стал тот, где цифровой код окрестили "печатью антихриста". Подобные соображения распространяются с начала пандемии, уточнили в компании.

2 декабря, 17:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За последний месяц аналитики компании "Крибрум" выявили девять сюжетов с признаками фейков о QR-кодах. Всего обнаружено свыше 34,7 тысячи сообщений, передаёт пресс-служба организации.

Самая большая ветка, насчитывающая 34,4 тысячи сообщений, — "QR-коды — печать антихриста". Распространители данного фейка утверждают, что упоминание о цифровом коде содержится в Библии, где его называют печатью антихриста или меткой дьявола. В компании пояснили, что подобные соображения распространяются с начала пандемии в основном пользователями, склонными к эзотерике и квазихристианским верованиям.

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Намного меньше — всего 178 упоминаний — насчитывает сюжет "в России запретят зимнюю рыбалку без QR-кода". Первоисточником фейка является сатирический аккаунт ИА "Панорама", однако, несмотря на это, некоторые пользователи воспринимают подобную информацию как подлинную.

Также популярными являются сюжеты "данные о покупателях QR-кодов появились в Интернете" (130 сообщений), "рестораны в Екатеринбурге перестают требовать QR-коды" (35) и построенный на якобы цитатах из официальных документов, описывающих использование кодов на чеках и товарах, сюжет "QR-код превращает человека в товар" (28 сообщений).

Наименее цитируемыми стали упоминания о том, что QR-коды начнут требовать на АЗС и автовокзалах, а также то, что у непривитых людей не будут заводиться машины.

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Ранее бывший санитарный врач и экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что указал бы в детских QR-кодах. Эпидемиолог уточнил, что вводить их пока не стоит. Объяснил это тем, что несовершеннолетние по сравнению со взрослыми не столь мобильны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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