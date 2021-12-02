Аналитики "Крибрума" выявили в Рунете девять фейковых сюжетов о QR-кодах

За последний месяц аналитики компании "Крибрум" выявили девять сюжетов с признаками фейков о QR-кодах. Всего обнаружено свыше 34,7 тысячи сообщений, передаёт пресс-служба организации.

Самая большая ветка, насчитывающая 34,4 тысячи сообщений, — "QR-коды — печать антихриста". Распространители данного фейка утверждают, что упоминание о цифровом коде содержится в Библии, где его называют печатью антихриста или меткой дьявола. В компании пояснили, что подобные соображения распространяются с начала пандемии в основном пользователями, склонными к эзотерике и квазихристианским верованиям.

Намного меньше — всего 178 упоминаний — насчитывает сюжет "в России запретят зимнюю рыбалку без QR-кода". Первоисточником фейка является сатирический аккаунт ИА "Панорама", однако, несмотря на это, некоторые пользователи воспринимают подобную информацию как подлинную.

Также популярными являются сюжеты "данные о покупателях QR-кодов появились в Интернете" (130 сообщений), "рестораны в Екатеринбурге перестают требовать QR-коды" (35) и построенный на якобы цитатах из официальных документов, описывающих использование кодов на чеках и товарах, сюжет "QR-код превращает человека в товар" (28 сообщений).

Наименее цитируемыми стали упоминания о том, что QR-коды начнут требовать на АЗС и автовокзалах, а также то, что у непривитых людей не будут заводиться машины.