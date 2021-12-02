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Кириенко пообщался с финалистами конкурса "Цифровой прорыв"

Данное состязание позволяет наладить диалог между органами власти, крупнейшими компаниями РФ и специалистами в IT-секторе.

2 декабря, 17:39
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/leadersofdigital" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Цифровой прорыв"</a></p>

Фото © VK / "Цифровой прорыв"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев встретились с участниками, амбассадорами и партнёрами всероссийского конкурса для ИТ-специалистов "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Мероприятие проходило в рамках финала конкурса, который длится с 2 по 4 декабря по всей России. Площадка центрального IT-хаба финала расположилась в Республике Татарстан, в самом технологичном городе страны — Иннополисе. В неформальной обстановке участники мероприятия обсудили вопросы развития IT-сектора, кадров, рассмотрели решения участников конкурса.

"Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия — страна возможностей" специально создан для того, чтобы поддерживать развитие лучших специалистов в стране, а самое главное — обеспечить такую площадку взаимодействия и коммуникации и органов власти, и крупнейших российских компаний, и специалистов в этой сфере", — сказал на встрече Сергей Кириенко.

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При общении с участниками немалую роль министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев отвёл Республике Татарстан. По его словам, регион традиционно был примером внедрения цифровых технологий и стал отправной точкой для перемен в индустрии и решения самых сложных задач по институциональным изменениям и подготовке кадров.

"Здорово, что "Цифровой прорыв" позволяет собрать на одной площадке представителей бизнеса, государственных органов, вузов, ассоциаций, специалистов. Это отличная возможность неформально поговорить о том, куда мы идём, какие есть болевые точки. Приглашаю всех к диалогу и желаю участникам успешной работы, обмена знаниями, новых открытий", — заключил он.

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Кстати, ранее Лайф писал, что более 1,3 тысячи IT-специалистов стали финалистами "Цифрового прорыва". За семь месяцев проведения конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов, лучшие из которых уже реализуются на практике.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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