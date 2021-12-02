Кириенко пообщался с финалистами конкурса "Цифровой прорыв"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев встретились с участниками, амбассадорами и партнёрами всероссийского конкурса для ИТ-специалистов "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Мероприятие проходило в рамках финала конкурса, который длится с 2 по 4 декабря по всей России. Площадка центрального IT-хаба финала расположилась в Республике Татарстан, в самом технологичном городе страны — Иннополисе. В неформальной обстановке участники мероприятия обсудили вопросы развития IT-сектора, кадров, рассмотрели решения участников конкурса.

"Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия — страна возможностей" специально создан для того, чтобы поддерживать развитие лучших специалистов в стране, а самое главное — обеспечить такую площадку взаимодействия и коммуникации и органов власти, и крупнейших российских компаний, и специалистов в этой сфере", — сказал на встрече Сергей Кириенко.

При общении с участниками немалую роль министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев отвёл Республике Татарстан. По его словам, регион традиционно был примером внедрения цифровых технологий и стал отправной точкой для перемен в индустрии и решения самых сложных задач по институциональным изменениям и подготовке кадров.

"Здорово, что "Цифровой прорыв" позволяет собрать на одной площадке представителей бизнеса, государственных органов, вузов, ассоциаций, специалистов. Это отличная возможность неформально поговорить о том, куда мы идём, какие есть болевые точки. Приглашаю всех к диалогу и желаю участникам успешной работы, обмена знаниями, новых открытий", — заключил он.