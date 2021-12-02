Лукашенко рассказал, как его младший сын Коля состязался с Путиным в стрельбе
Оказалось, что наследник белорусского лидера владеет всеми видами стрелкового оружия.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай недавно соревновался с президентом России Владимиром Путиным в стрельбе. По его словам, российский лидер хорошо владеет оружием, Николая тоже регулярно тренируют.
"Пистолеты самые тяжёлые, моё нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай. — Прим. Лайфа) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. Притом всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвёз его на полигон", — рассказал Лукашенко в интервью с РИА "Новости" и отметил, что когда-нибудь отвезёт.
Ранее Лайф выяснял, кто мама Коли Лукашенко. Сыну президента Белоруссии исполнилось 17, его жизнь расписана поминутно — родная мать видит подростка только по телевизору.
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