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Лукашенко рассказал, как его младший сын Коля состязался с Путиным в стрельбе

Оказалось, что наследник белорусского лидера владеет всеми видами стрелкового оружия.

2 декабря, 17:19
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Lukashenko#/media/File:%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай недавно соревновался с президентом России Владимиром Путиным в стрельбе. По его словам, российский лидер хорошо владеет оружием, Николая тоже регулярно тренируют.

"Пистолеты самые тяжёлые, моё нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай. — Прим. Лайфа) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. Притом всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвёз его на полигон", — рассказал Лукашенко в интервью с РИА "Новости" и отметил, что когда-нибудь отвезёт.

Лукашенко — об отношениях с Путиным: Мы родные братья

Лукашенко — об отношениях с Путиным: Мы родные братья

Ранее Лайф выяснял, кто мама Коли Лукашенко. Сыну президента Белоруссии исполнилось 17, его жизнь расписана поминутно — родная мать видит подростка только по телевизору.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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