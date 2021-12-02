Мать нашла едва живого сына-кадета на дороге в Красноярске, парень в коме
Правоохранители установили личность сбившего юношу водителя и задержали его.
Несовершеннолетнего учащегося Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя нашли без сознания и в крови на обочине дороги на улице Малиновского. Правоохранители установили, что 16-летнего подростка сбил автомобиль, со множественными травмами парня госпитализировали, сообщает телеграм-канал SHOT.
Пострадавшего обнаружила мама, которая ждала сына, вышедшего из кадетского корпуса, но долгое время не возвращавшегося домой. В больнице у подростка диагностировали перелом черепа, ушиб лёгкого и ввели в искусственную кому.
Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия следы крови, обуви и шин. Используя систему "Безопасный город", правоохранители выяснили, что подростка сбил автомобилист и скрылся с места ДТП. Личность водителя уже установлена, он задержан, с ним проводятся следственные действия по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Решается вопрос о мере пресечения. Дело из органов полиции могут передать в СК.
Ранее Лайф рассказывал о происшествии на автовокзале Липецка, где "газель" въехала в толпу людей, в результате чего погибла женщина. Лайф показывал сам момент наезда, а также видео с места трагедии. Предположительно, мужчине за рулём автомобиля стало плохо и он потерял сознание.
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