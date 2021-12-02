Мать нашла едва живого сына-кадета на дороге в Красноярске, парень в коме

Несовершеннолетнего учащегося Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя нашли без сознания и в крови на обочине дороги на улице Малиновского. Правоохранители установили, что 16-летнего подростка сбил автомобиль, со множественными травмами парня госпитализировали, сообщает телеграм-канал SHOT.

Пострадавшего обнаружила мама, которая ждала сына, вышедшего из кадетского корпуса, но долгое время не возвращавшегося домой. В больнице у подростка диагностировали перелом черепа, ушиб лёгкого и ввели в искусственную кому.