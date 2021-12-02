Тульская деревня Бёхово признана одной из лучших в мире
Она вошла в число победителей в международном конкурсе благодаря своей аутентичности.
Фото © Церковь в Бёхове
В Мадриде озвучили результаты соревнования за звание лучшей деревни, за которую боролось 170 сёл и деревень из 75 стран. Российская деревня Бёхово стала одной из победительниц, сообщила Всемирная туристская организация.
Жюри учитывало сохранение исторического облика "участника", а также то, насколько населённый пункт комфортен для приезжающих. Для Ростуризма новость не стала неожиданностью. Там не сомневались в исключительности российской глубинки.
"Бёхово — единственная деревня не только в России, но и на всём постсоветском пространстве, которая оказалась среди победителей. Это живописное место на берегу Оки. Там особая атмосфера", — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она напомнила, что эта тульская деревня является частью национального заповедника, который носит имя художника Василия Поленова. Здесь находится и могила живописца. А центр притяжения туристов — это церковь Живоначальной Троицы, которую Поленов лично проектировал и в строительстве которой принимал участие. Бонусом к победе станет то, что Всемирная турорганизация теперь будет курировать, продвигать и поддерживать те деревни, которые признаны лучшими, отметила Догузова.
Ранее Лайф опубликовал рейтинг самых интересных достопримечательностей России. Он был составлен на основе опроса жителей. В него вошло 15 объектов как природных, так и созданных человеком. Первое месте в рейтинге заняла Долина гейзеров на Камчатке.
Комментариев: 0