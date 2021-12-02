Тульская деревня Бёхово признана одной из лучших в мире

В Мадриде озвучили результаты соревнования за звание лучшей деревни, за которую боролось 170 сёл и деревень из 75 стран. Российская деревня Бёхово стала одной из победительниц, сообщила Всемирная туристская организация.

Жюри учитывало сохранение исторического облика "участника", а также то, насколько населённый пункт комфортен для приезжающих. Для Ростуризма новость не стала неожиданностью. Там не сомневались в исключительности российской глубинки.

"Бёхово — единственная деревня не только в России, но и на всём постсоветском пространстве, которая оказалась среди победителей. Это живописное место на берегу Оки. Там особая атмосфера", — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что эта тульская деревня является частью национального заповедника, который носит имя художника Василия Поленова. Здесь находится и могила живописца. А центр притяжения туристов — это церковь Живоначальной Троицы, которую Поленов лично проектировал и в строительстве которой принимал участие. Бонусом к победе станет то, что Всемирная турорганизация теперь будет курировать, продвигать и поддерживать те деревни, которые признаны лучшими, отметила Догузова.