Мужчину пять раз сдавали в полицию из-за сходства с беглым преступником

Мужчина из китайского города Байчэна поплатился за то, что обладал подозрительной внешностью. В течение трёх дней его пять раз приводили в полицию местные жители, потому что он им напоминал сбежавшего преступника. Об этом рассказал Global Times.

Заключённый по имени Чжу Сяньцзянь сбежал из тюрьмы 18 октября. К поиску преступника китайские власти решили привлечь неравнодушных граждан. За его поимку было назначено денежное вознаграждение: сначала в 150 тысяч юаней, а потом и вовсе сумма выросла до 700 тысяч.

В итоге китайцы бросились на поиски преступника. Но подобная активность и гражданская ответственность обернулись неприятностью для мужчины, который причёской и чертами лица оказался похож на сбежавшего. В Сети китайцы, узнавшие о забавном инциденте, посочувствовали мужчине, а один из пользователей с иронией отметил, что с такой внешностью следует носить на шее карточку с личными данными. К слову, настоящий преступник тоже был задержан.