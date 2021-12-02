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Мужчину пять раз сдавали в полицию из-за сходства с беглым преступником

За поимку злоумышленника власти назначили награду, поэтому бдительные граждане сами ловили "беглеца" и приводили к правоохранителям.

2 декабря, 17:47
<p>Фото © <a href="https://weibo.com/login.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sina Weibo</a></p>

Фото © Sina Weibo

Мужчина из китайского города Байчэна поплатился за то, что обладал подозрительной внешностью. В течение трёх дней его пять раз приводили в полицию местные жители, потому что он им напоминал сбежавшего преступника. Об этом рассказал Global Times.

Заключённый по имени Чжу Сяньцзянь сбежал из тюрьмы 18 октября. К поиску преступника китайские власти решили привлечь неравнодушных граждан. За его поимку было назначено денежное вознаграждение: сначала в 150 тысяч юаней, а потом и вовсе сумма выросла до 700 тысяч.

В итоге китайцы бросились на поиски преступника. Но подобная активность и гражданская ответственность обернулись неприятностью для мужчины, который причёской и чертами лица оказался похож на сбежавшего. В Сети китайцы, узнавшие о забавном инциденте, посочувствовали мужчине, а один из пользователей с иронией отметил, что с такой внешностью следует носить на шее карточку с личными данными. К слову, настоящий преступник тоже был задержан.

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Ранее Лайф рассказал о том, что американская писательница Элис Сиболд извинилась перед мужчиной, который оказался невиновным в её изнасиловании. Энтони Бродуотер был внешне похож на предполагаемого преступника. Основываясь на показаниях Сиболд, суд приговорил мужчину к тюрьме, где он и провёл 16 лет своей жизни. Невиновным Бродуотер был признан лишь в этом году при пересмотре дела.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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