На форуме "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию накопленного ущерба

В Санкт-Петербурге стартовал международный форум "Арктика: настоящее и будущее". На одной из рабочих сессий участники мероприятия обсудили ликвидацию накопленного экологического ущерба в Арктике.

Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, одним из ключевых направлений арктической повестки является ликвидация накопленных с советских времён отходов. Очистить уникальную территорию от следов деятельности человека помогает федеральный проект "Чистая Арктика". За один сезон свыше двух тысяч волонтёров собрали более 1,5 тысячи тонн отходов в Арктике. Активистам и региональным властям помогали и предприниматели. Чекунков выразил надежду, что крупные компании будут участвовать в подобных мероприятиях.

Важную роль предприятий отметил и руководитель проектного офиса "Чистой Арктики" Андрей Нагибин. По его мнению, без поддержки бизнеса реализовать проект будет крайне сложно. Кроме того, Нагибин поведал и о возникших в ходе работ проблемах, требующих решения на уровне законодательства. Так, надзорные органы сейчас могут признать собранный добровольцами мусор несанкционированной свалкой. Чтобы оптимизировать процесс уборки, Нагибин предложил объявить амнистию на оставшиеся еще со времён СССР отходы.

"Без законодательной амнистии в Арктике нам придётся убираться столько же, сколько и завозили, то есть несколько десятков лет. Не может не радовать то, что эти проблемы уже обсуждают и ищут решения. Например, в Совете Федерации проведут мониторинг законодательства до конца января", — добавил он.

Глава Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, который одним из первых поддержал проект "Чистая Арктика", пообещал рассмотреть законодательные инициативы, направленные на повышение эффективности работы волонтёров и их защиты. При этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова также выразила мнение, что нужно выстроить эффективное взаимодействие между надзорными органами и компаниями, а также создать прозрачную методику оценки экологического ущерба. По её словам, парламентарии в этом году могут принять экологические законы, направленные на защиту природы.

Вице-президент компании "Норильский никель" Андрей Грачёв предложил ряд мер экономического стимулирования ликвидации накопленного ущерба. Например, внедрить малоотходные и ресурсосберегающие технологии, а также разработать модель регулирования государственно-частного партнёрства и методику зачёта затрат на природоохранные мероприятия. Грачёв также подчеркнул, что готов присоединить "Чистый Норильск" к проекту "Чистая Арктика", поскольку цели данных проектов во многом совпадают.

После подведения итогов первого сезона регионы-участники начали строить планы на следующий сезон. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который помогал волонтёрам очищать территорию Новодвинской крепости, заявил, что проект "Чистая Арктика" позволил привлечь больше внимания к объекту федерального значения и дать старт процессу восстановления первой каменной бастионной крепости России. Также глава региона добавил, что со следующего года в Новодвинской крепости начнутся реставрационные работы и научные исследования.

Амбассадор проекта путешественник Фёдор Конюхов считает, что Россия станет примером для всего мира и сможет поделиться уникальным опытом, если вернёт Арктике первозданный вид. Помимо Архангельской области работы в рамках проекта "Чистая Арктика" прошли в Красноярском крае, а также в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Мурманской области, Якутии, Коми, Карелии и на Чукотке.