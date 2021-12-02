У музыканта Александра Градского после смерти нашли крупные долги

У артиста насчитали задолженности на 363 тысячи рублей, 67 тысяч рублей, 21 тысячу рублей и 2 тысячи рублей, которые связаны с его московской недвижимостью. Также за Градским числится долг по земельному налогу — 27 тысяч и 43 тысячи — по транспортному. Звёздный адвокат Андрей Алёшкин сообщил изданию, кому достанется это "наследство".

"Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, налоговая подаст в суд, затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счёта наследника. При этом погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество", — пояснил юрист.