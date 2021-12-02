У музыканта Александра Градского после смерти нашли крупные долги
Звёздный адвокат Андрей Алёшкин сообщил, кому достанется это "наследство" артиста.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
У певца и композитора Александра Градского после смерти обнаружили неуплаченные налоги на полмиллиона рублей. На долги музыканта обратило внимание издание kp.ru.
У артиста насчитали задолженности на 363 тысячи рублей, 67 тысяч рублей, 21 тысячу рублей и 2 тысячи рублей, которые связаны с его московской недвижимостью. Также за Градским числится долг по земельному налогу — 27 тысяч и 43 тысячи — по транспортному. Звёздный адвокат Андрей Алёшкин сообщил изданию, кому достанется это "наследство".
"Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, налоговая подаст в суд, затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счёта наследника. При этом погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество", — пояснил юрист.
Напомним, 26 ноября Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с музыкантом состоялась в театре "Градский холл". Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста: Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс и многие другие. Гроб вынесли из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!" присутствующих.
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