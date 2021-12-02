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МИД Белоруссии пообещал жёсткие, но адекватные меры на санкции Евросоюза

Минск призывает европейских политиков одуматься, ведь рестрикции губительны и бесперспективны, что "давно очевидно для всех здравомыслящих людей".

2 декабря, 18:04
<p>Фото © <a href="https://mfa.gov.by/press/news_mfa/c800f2b548aeac73.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД Белоруссии</a></p>

Фото © МИД Белоруссии

Белоруссия намерена принять жёсткие, но адекватные меры на санкции Евросоюза против республики. Об этом сказано в заявлении белорусского МИД.

"Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жёсткие, асимметричные, но адекватные меры", — говорится в записи на сайте дипломатического ведомства.

Отмечается, что всю тяжесть ответственности за сложившуюся ситуацию ЕС возложил на Белоруссию и нагло игнорирует истинные причины глобального миграционного кризиса.

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В МИД назвали санкции губительными и бесперспективными, что "давно очевидно для всех здравомыслящих людей". Кроме того, они негативно влияют на обе стороны, чем дольше будет продолжаться этот процесс, тем "очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона".

"И вина за всё лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе. Всё ещё призываем европейских политиков одуматься", — уточнили в МИД Белоруссии.

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Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения попали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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