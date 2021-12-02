МИД Белоруссии пообещал жёсткие, но адекватные меры на санкции Евросоюза
Минск призывает европейских политиков одуматься, ведь рестрикции губительны и бесперспективны, что "давно очевидно для всех здравомыслящих людей".
Фото © МИД Белоруссии
Белоруссия намерена принять жёсткие, но адекватные меры на санкции Евросоюза против республики. Об этом сказано в заявлении белорусского МИД.
"Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жёсткие, асимметричные, но адекватные меры", — говорится в записи на сайте дипломатического ведомства.
Отмечается, что всю тяжесть ответственности за сложившуюся ситуацию ЕС возложил на Белоруссию и нагло игнорирует истинные причины глобального миграционного кризиса.
В МИД назвали санкции губительными и бесперспективными, что "давно очевидно для всех здравомыслящих людей". Кроме того, они негативно влияют на обе стороны, чем дольше будет продолжаться этот процесс, тем "очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона".
"И вина за всё лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе. Всё ещё призываем европейских политиков одуматься", — уточнили в МИД Белоруссии.
Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения попали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу.
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