МИД Белоруссии пообещал жёсткие, но адекватные меры на санкции Евросоюза

Белоруссия намерена принять жёсткие, но адекватные меры на санкции Евросоюза против республики. Об этом сказано в заявлении белорусского МИД.

"Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жёсткие, асимметричные, но адекватные меры", — говорится в записи на сайте дипломатического ведомства.

Отмечается, что всю тяжесть ответственности за сложившуюся ситуацию ЕС возложил на Белоруссию и нагло игнорирует истинные причины глобального миграционного кризиса.

В МИД назвали санкции губительными и бесперспективными, что "давно очевидно для всех здравомыслящих людей". Кроме того, они негативно влияют на обе стороны, чем дольше будет продолжаться этот процесс, тем "очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона".

"И вина за всё лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе. Всё ещё призываем европейских политиков одуматься", — уточнили в МИД Белоруссии.