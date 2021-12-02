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В офисе Зеленского объяснили, почему на Украине 1 декабря не было госпереворота

Лидер Незалежной утверждал, что к подготовке путча имеет отношение олигарх Ринат Ахметов, а на план даже якобы выделяются миллиарды долларов.

2 декабря, 18:11
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил отсутствие в стране госпереворота, который Владимир Зеленский анонсировал ранее. По его версии, лидер Незалежной начал публичную дискуссию о тех, кто пытается сделать ставку на протесты, и этим изменил настроение в обществе. Сыграло роль и внимание Запада к происходящему.

"Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает. Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться", — цитирует слова Подоляка издание "ЛIГА.net".

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В Госдепе оценили слова Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте

Напомним, ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и в то, что предприниматель будет в нём участвовать. Ахметова возмутили слова Зеленского.

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Юрист Соловьёв назвал вбросом заявление Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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