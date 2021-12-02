В офисе Зеленского объяснили, почему на Украине 1 декабря не было госпереворота

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил отсутствие в стране госпереворота, который Владимир Зеленский анонсировал ранее. По его версии, лидер Незалежной начал публичную дискуссию о тех, кто пытается сделать ставку на протесты, и этим изменил настроение в обществе. Сыграло роль и внимание Запада к происходящему.

"Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает. Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться", — цитирует слова Подоляка издание "ЛIГА.net".