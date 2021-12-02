Владельцы "Листвяжной" выразили готовность ответить за трагедию на шахте

Президент холдинга СДС Михаил Федяев и гендиректор "СДС-Угля" Геннадий Алексеев заявили, что готовы понести наказание за случившееся на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Этому предприятию принадлежит данное месторождение, где погиб 51 человек и около сотни получили травмы различной степени тяжести.

"Мне тяжело говорить, это моя личная трагедия. Я не могу сегодня прокомментировать [случившееся] и не имею права на это. Абсолютно все внешние официальные факторы показывали, что там [на шахте] всё замечательно, но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность. Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания", — сказал Алексеев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.