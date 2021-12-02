Владельцы "Листвяжной" выразили готовность ответить за трагедию на шахте
Они признали, что стабильность в работе шахты незадолго до ЧП оказалась лишь кажущейся.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации правительства Кузбасса
Президент холдинга СДС Михаил Федяев и гендиректор "СДС-Угля" Геннадий Алексеев заявили, что готовы понести наказание за случившееся на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Этому предприятию принадлежит данное месторождение, где погиб 51 человек и около сотни получили травмы различной степени тяжести.
"Мне тяжело говорить, это моя личная трагедия. Я не могу сегодня прокомментировать [случившееся] и не имею права на это. Абсолютно все внешние официальные факторы показывали, что там [на шахте] всё замечательно, но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность. Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания", — сказал Алексеев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
В свою очередь Федяев заверил, что руководство шахты никогда не экономило на средствах безопасности и защиты, необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое современное. По его словам, на шахте существует трёхступенчатый контроль. Однако человеческий фактор всё это перечеркнул. Федяев заявил, что готов понести любую ответственность за трагедию.
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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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