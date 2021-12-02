Глава МИД ЛНР Дейнего не видит угрозы массированного наступления украинской армии
По его мнению, сейчас качественно и интенсивно отрабатывается информационная составляющая нагнетания ситуации со стороны Незалежной.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Власти ЛНР не видят признаков подготовки Украиной наступления в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашённой республики Владислав Дейнего.
Он подтвердил, что нагнетание обстановки в регионе присутствует, показателями этого являются обстрелы гражданской инфраструктуры, повреждения, которые получают социальные и образовательные объекты, а также раненые люди среди гражданского населения.
"Но никаких признаков того, что Украина готова к массированному серьёзному шагу на линии разграничения, мы не наблюдаем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Дейнего, сейчас слишком качественно и интенсивно отрабатывается информационная составляющая нагнетания ситуации со стороны Незалежной, поэтому это сложно превратить в реальность.
Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не собирается начинать наступление в Донбассе. При этом такие заявления он сделал на фоне того, что Киев стянул в Донбасс 125 тысяч военных, что фактически является половиной всего личного состава Вооружённых сил Украины.
Комментариев: 0