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Глава МИД ЛНР Дейнего не видит угрозы массированного наступления украинской армии

По его мнению, сейчас качественно и интенсивно отрабатывается информационная составляющая нагнетания ситуации со стороны Незалежной.

2 декабря, 19:00
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Власти ЛНР не видят признаков подготовки Украиной наступления в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашённой республики Владислав Дейнего.

Он подтвердил, что нагнетание обстановки в регионе присутствует, показателями этого являются обстрелы гражданской инфраструктуры, повреждения, которые получают социальные и образовательные объекты, а также раненые люди среди гражданского населения.

"Но никаких признаков того, что Украина готова к массированному серьёзному шагу на линии разграничения, мы не наблюдаем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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По словам Дейнего, сейчас слишком качественно и интенсивно отрабатывается информационная составляющая нагнетания ситуации со стороны Незалежной, поэтому это сложно превратить в реальность.

Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не собирается начинать наступление в Донбассе. При этом такие заявления он сделал на фоне того, что Киев стянул в Донбасс 125 тысяч военных, что фактически является половиной всего личного состава Вооружённых сил Украины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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