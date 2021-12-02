Глава МИД ЛНР Дейнего не видит угрозы массированного наступления украинской армии

Власти ЛНР не видят признаков подготовки Украиной наступления в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашённой республики Владислав Дейнего.

Он подтвердил, что нагнетание обстановки в регионе присутствует, показателями этого являются обстрелы гражданской инфраструктуры, повреждения, которые получают социальные и образовательные объекты, а также раненые люди среди гражданского населения.

"Но никаких признаков того, что Украина готова к массированному серьёзному шагу на линии разграничения, мы не наблюдаем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".