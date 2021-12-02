Под Самарой заключённый сбежал из колонии строгого режима

В Самарской области заключённый сбежал из исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

"2 декабря 2021 года из исправительной колонии № 6 ГУ ФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осуждённый Гайфутдинов Радик Тальгатович. На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство ГУ ФСИН России по Самарской области", — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что Гайфутдинов был осуждён по ст. 226 ч. 1 УК РФ "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Мужчину 1979 года рождения осудили на пять лет и десять месяцев.

Во ФСИН подчеркнули, что организованы мероприятия в соответствии с планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах. Налажено взаимодействие с областными и территориальными ОВД по розыску и задержанию осуждённого.