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Под Самарой заключённый сбежал из колонии строгого режима

Радик Гайфутдинов был осуждён на пять лет и десять месяцев по статье о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия.

2 декабря, 19:49
<p>Фото © <a href="https://63.ru/text/incidents/2021/12/02/70292231/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">63.ru</a></p>

Фото © 63.ru

В Самарской области заключённый сбежал из исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

"2 декабря 2021 года из исправительной колонии № 6 ГУ ФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осуждённый Гайфутдинов Радик Тальгатович. На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство ГУ ФСИН России по Самарской области", — цитирует сообщение ТАСС.

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Уточняется, что Гайфутдинов был осуждён по ст. 226 ч. 1 УК РФ "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Мужчину 1979 года рождения осудили на пять лет и десять месяцев.

Во ФСИН подчеркнули, что организованы мероприятия в соответствии с планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах. Налажено взаимодействие с областными и территориальными ОВД по розыску и задержанию осуждённого.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали сбежавшего из колонии убийцу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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