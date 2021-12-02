В Крыму участники свадебного кортежа устроили стрельбу из автомата
Двух нарушителей доставили в отдел полиции. У них изъяли охолощённое оружие.
Кадр из видео © YouTube / МВД по Республике Крым
В Симферополе полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу из автомата в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Ведомство опубликовало кадры со стрельбой, а также видео допроса.
"Сотрудники УМВД России по г. Симферополю установили личность правонарушителей, которые грубо нарушили общественный порядок, выразившийся в произведении выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы", — отметили в полиции.
Уточняется, что двое мужчин 26 и 33 лет, жители Кировского района, устроили стрельбу в воздух на улицах города из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже. Фигурантов задержали и доставили в отдел полиции. У них был изъят охолощённый автомат.
Свадебные кортежи со стрельбой — не редкость в российских регионах. Так, в ноябре аналогичный случай произошёл в городе Волжском Волгоградской области. В результате были задержаны двое местных жителей 21 и 20 лет.
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