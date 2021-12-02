В Крыму участники свадебного кортежа устроили стрельбу из автомата

В Симферополе полиция задержала участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу из автомата в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ведомство опубликовало кадры со стрельбой, а также видео допроса.

"Сотрудники УМВД России по г. Симферополю установили личность правонарушителей, которые грубо нарушили общественный порядок, выразившийся в произведении выстрелов в воздух из оружия во время празднования свадьбы", — отметили в полиции.

Уточняется, что двое мужчин 26 и 33 лет, жители Кировского района, устроили стрельбу в воздух на улицах города из автомобиля, двигаясь в свадебном кортеже. Фигурантов задержали и доставили в отдел полиции. У них был изъят охолощённый автомат.