Россия и Сан-Марино договорились об отмене виз

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между странами. Это случилось на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.

"После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании <...> [состоялась] встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества", — говорится в заявлении госсекретариата по иностранным делам Сан-Марино.