Россия и Сан-Марино договорились об отмене виз
Соглашение подписали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из европейской республики Лука Беккари.
Виды Сан-Марино. Фото © ТАСС / Сергей Метелица
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между странами. Это случилось на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.
"После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании <...> [состоялась] встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества", — говорится в заявлении госсекретариата по иностранным делам Сан-Марино.
28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проекте соглашения об отмене виз с республикой. В документе отмечалось, что граждане смогут пребывать на территории государств "без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда".
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