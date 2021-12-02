Канцлер Австрии Шалленберг собрался в отставку спустя два месяца после назначения
Политик считает, что руководство правительством и правящей партией должно быть сосредоточено в одних руках.
Фото © ТАСС / imago images / SEPA.Media
Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что готов подать в отставку после того, как его предшественник Себастьян Курц объявил об уходе с поста председателя Австрийской народной партии и из политики.
Шалленберг, ставший канцлером 11 октября, объяснил свою позицию тем, что руководство правительством и правящей партией должно быть сосредоточено в одних руках.
"Я твёрдо убеждён, что обе должности — главы правительства и лидера Австрийской партии, набравшей наибольшее число голосов — должен скоро снова занять один человек", — цитирует политика Reuters.
Как сообщает газета Kronen Zeitung, новым главой партии, а следовательно, и канцлером, станет министр внутренних дел Карл Нехаммер.
Ранее в Австрии разгорелся коррупционный скандал. Прокуратура страны начала расследование в отношении Себастьяна Курца. По данным ведомства, в период с 2016 по 2018 год Министерство финансов использовало бюджетные средства для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и её высшего должностного лица. Такие материалы при этом не получали маркировку "рекламные объявления".
Комментариев: 0