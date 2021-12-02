Канцлер Австрии Шалленберг собрался в отставку спустя два месяца после назначения

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что готов подать в отставку после того, как его предшественник Себастьян Курц объявил об уходе с поста председателя Австрийской народной партии и из политики.

Шалленберг, ставший канцлером 11 октября, объяснил свою позицию тем, что руководство правительством и правящей партией должно быть сосредоточено в одних руках.

"Я твёрдо убеждён, что обе должности — главы правительства и лидера Австрийской партии, набравшей наибольшее число голосов — должен скоро снова занять один человек", — цитирует политика Reuters.

Как сообщает газета Kronen Zeitung, новым главой партии, а следовательно, и канцлером, станет министр внутренних дел Карл Нехаммер.