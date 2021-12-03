Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок. Видео © Twiiter / ianbateson

В Берлине состоялась торжественная церемония, посвящённая проводам Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Мероприятие прошло во дворе Министерства обороны. Меркель выступила перед военными с речью, затем военнослужащие промаршировали с факелами, исполнив несколько музыкальных композиций, в том числе "по заказу" Меркель хит 1974 года "Ты забыл цветную плёнку" восточногерманской панк-певицы Нины Хаген.

Меркель призналась, что эта композиция была ярким моментом её молодости, прошедшей в ГДР. Кроме того, действие песни происходит в регионе, который был избирательным округом Меркель (остров Хиддензе, земля Мекленбург – Передняя Померания). В этом смысле всё идеально сходится, подчеркнула политик.

"Когда я сегодня стою перед вами, я чувствую благодарность и смиренность. Смиренность перед должностью (федерального канцлера. — Прим. ред.), которую я так долго занимала, благодарность за доверие, которое я прочувствовала. Доверие — важнейший капитал в политике. Это совершенно не что-то само собой разумеющееся, и за это я благодарю вас от всего сердца", — сказала Меркель.