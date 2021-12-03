Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок
На церемонии политик поблагодарила всех, кто борется с пандемией ковида, и пожелала успехов своему преемнику Олафу Шольцу.
Фото © ТАСС / EPA
Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии под панк-рок. Видео © Twiiter / ianbateson
В Берлине состоялась торжественная церемония, посвящённая проводам Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Мероприятие прошло во дворе Министерства обороны. Меркель выступила перед военными с речью, затем военнослужащие промаршировали с факелами, исполнив несколько музыкальных композиций, в том числе "по заказу" Меркель хит 1974 года "Ты забыл цветную плёнку" восточногерманской панк-певицы Нины Хаген.
Меркель призналась, что эта композиция была ярким моментом её молодости, прошедшей в ГДР. Кроме того, действие песни происходит в регионе, который был избирательным округом Меркель (остров Хиддензе, земля Мекленбург – Передняя Померания). В этом смысле всё идеально сходится, подчеркнула политик.
"Когда я сегодня стою перед вами, я чувствую благодарность и смиренность. Смиренность перед должностью (федерального канцлера. — Прим. ред.), которую я так долго занимала, благодарность за доверие, которое я прочувствовала. Доверие — важнейший капитал в политике. Это совершенно не что-то само собой разумеющееся, и за это я благодарю вас от всего сердца", — сказала Меркель.
Она выразила благодарность тем, кто борется с пандемией ковида, прежде всего врачам и волонтёрам, напомнив, что всего несколько часов назад проводила совещание с главами регионов по теме коронавируса. Также Меркель призвала сохранять доверие к политике, пожелала успехов своему преемнику Олафу Шольцу и посоветовала всем работать "с радостью в сердце".
Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако политики продолжают исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября. После них Шольц объявил о формировании правящей коалиции ФРГ. В неё вошли Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия (СвДП).
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