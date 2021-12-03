Эксперты ЭИСИ на круглом столе рассказали о сходстве работы депутатов новой волны и волонтёров
Общая цель заключается в помощи людям, подчеркнула глава Центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 2 декабря провёл круглый стол на тему "Реновация Государственной думы РФ: волонтёрский трек". На встрече обсуждались реалии добровольческого движения в России и меры его поддержки Госдумой восьмого созыва.
Председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова рассказала о принципах и форматах работы депутатов новой волны: открытости и доступности для своих избирателей, нацеленности на эффективное решение проблем. По её словам, "волонтёрство и работа депутата — это одно и то же, потому что наша общая цель заключается в помощи людям".
С этим утверждением согласилась и зампред Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева, отметив, что "люди видят в депутатах новой волны главное — их избрание в Госдуму было не ради мандата, а ради конкретных дел". Это мнение подтвердил и председатель Комитета ГД РФ по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.
"Когда мы принимали участие в выборах в Госдуму, мы точно знали, что не перестанем заниматься общественной деятельностью", — подчеркнул депутат.
Ранее Лайф писал, что студенты-иностранцы поддержали акцию #МыВместе. По словам руководителя "Молодёжки ОНФ" Игоря Кастюкевича, важно создать не зависящую от территориальных границ образовательную среду. Россия приветствует студентов из разных уголков земли, отметил он.
Вид на здание Государственной думы Российской Федерации. Фото © ТАСС / Олег Яковлев