Эксперты ЭИСИ на круглом столе рассказали о сходстве работы депутатов новой волны и волонтёров

Общая цель заключается в помощи людям, подчеркнула глава Центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 2 декабря провёл круглый стол на тему "Реновация Государственной думы РФ: волонтёрский трек". На встрече обсуждались реалии добровольческого движения в России и меры его поддержки Госдумой восьмого созыва.

Председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова рассказала о принципах и форматах работы депутатов новой волны: открытости и доступности для своих избирателей, нацеленности на эффективное решение проблем. По её словам, "волонтёрство и работа депутата — это одно и то же, потому что наша общая цель заключается в помощи людям".

С этим утверждением согласилась и зампред Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева, отметив, что "люди видят в депутатах новой волны главное — их избрание в Госдуму было не ради мандата, а ради конкретных дел". Это мнение подтвердил и председатель Комитета ГД РФ по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

"Когда мы принимали участие в выборах в Госдуму, мы точно знали, что не перестанем заниматься общественной деятельностью", — подчеркнул депутат.