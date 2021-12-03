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Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт торговой площадки Etsy

На веб-ресурсе продавали товары бренда Gucci без соглашения с правообладателями.

2 декабря, 22:12
<p>Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire

Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт международной торговой площадки Etsy на основании решения Тамбовского суда.

"С 1 декабря 2021 года интернет-ресурс etsy.com был заблокирован Роскомнадзором на основании решения суда города Тамбова", — цитирует сообщение РИА "Новости".

Как отмечается в решении суда, с иском обратился межрайонный прокурор. В обосновании требований он указал, что на странице gucci replica сайта Etsy рекламируются и продаются аксессуары бренда Gucci с доставкой в пределах России. При этом данные о соглашениях с правообладателями отсутствуют. Суд признал размещённую на сайте Etsy информацию запрещённой к распространению на территории России.

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Уточняется, что Роскомнадзор заблокировал не только одну страницу, но и весь сайт. Как сообщили в ведомстве, Etsy работает через протокол HTTPS, а точечная блокировка на таких ресурсах не работает.

"Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещённой", — добавили в Роскомнадзоре.

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Ранее Роскомнадзор объявил о решении заблокировать ещё шесть VPN-сервисов. Речь идёт о Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel. В сентябре регулятор так поступил и с ExpressVPN, Hola!VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN, Nord VPN и IPVanish VPN.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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