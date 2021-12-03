Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт торговой площадки Etsy

Роскомнадзор с 1 декабря заблокировал сайт международной торговой площадки Etsy на основании решения Тамбовского суда.

"С 1 декабря 2021 года интернет-ресурс etsy.com был заблокирован Роскомнадзором на основании решения суда города Тамбова", — цитирует сообщение РИА "Новости".

Как отмечается в решении суда, с иском обратился межрайонный прокурор. В обосновании требований он указал, что на странице gucci replica сайта Etsy рекламируются и продаются аксессуары бренда Gucci с доставкой в пределах России. При этом данные о соглашениях с правообладателями отсутствуют. Суд признал размещённую на сайте Etsy информацию запрещённой к распространению на территории России.

Уточняется, что Роскомнадзор заблокировал не только одну страницу, но и весь сайт. Как сообщили в ведомстве, Etsy работает через протокол HTTPS, а точечная блокировка на таких ресурсах не работает.

"Мы понимаем важность данного ресурса и искренне сочувствуем всем, кого затронуло данное решение. Однако основанием для снятия блокировки может быть только удаление информации, признанной запрещённой", — добавили в Роскомнадзоре.