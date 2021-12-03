Эксперт Пухарев перечислил основные правила выбора ёлки

При покупке живой ёлки стоит ориентироваться на внешний вид. Также важно, чтобы дерево не осыпалось при встряхивании. Об этом рассказал представитель онлайн-магазина по продаже ёлок Владислав Пухарев.

"Дерево должно быть ровным, стройным, с хорошей макушкой и ровными рядами веток. Также нужно учитывать высоту ёлки, чтобы она могла без проблем поместиться в квартире", — рассказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Признаком качественной ёлки эксперт назвал натуральный зелёный цвет. Также он посоветовал чуть-чуть встряхнуть её. Если при этом немного осыпется прошлогодняя игла коричневого цвета — это нормально, так как не всегда это означает, что дерево было спилено давно. Например, пихты и сосны вообще не осыпаются, а пихта Фразера может осыпаться только при вскрытии упаковки.

"Если упало 10–20 иголок, не надо бить тревогу. Кроме того, дерево, попавшее в дом, получает стресс и может немного осыпаться. Чем более густая ёлка, тем больше под ней мусора будет", — подчеркнул Пухарев.