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Эксперт Пухарев перечислил основные правила выбора ёлки

Он призвал покупать новогоднее дерево только в специализированных местах у людей, имеющих все необходимые документы.

2 декабря, 22:57

Фото © Pixabay

При покупке живой ёлки стоит ориентироваться на внешний вид. Также важно, чтобы дерево не осыпалось при встряхивании. Об этом рассказал представитель онлайн-магазина по продаже ёлок Владислав Пухарев.

"Дерево должно быть ровным, стройным, с хорошей макушкой и ровными рядами веток. Также нужно учитывать высоту ёлки, чтобы она могла без проблем поместиться в квартире", рассказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

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Признаком качественной ёлки эксперт назвал натуральный зелёный цвет. Также он посоветовал чуть-чуть встряхнуть её. Если при этом немного осыпется прошлогодняя игла коричневого цвета — это нормально, так как не всегда это означает, что дерево было спилено давно. Например, пихты и сосны вообще не осыпаются, а пихта Фразера может осыпаться только при вскрытии упаковки.

"Если упало 10–20 иголок, не надо бить тревогу. Кроме того, дерево, попавшее в дом, получает стресс и может немного осыпаться. Чем более густая ёлка, тем больше под ней мусора будет", — подчеркнул Пухарев.

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Он призвал покупать ёлки только в специализированных местах у людей, имеющих все необходимые документы. Специалист напомнил, что за покупку ёлок у неофициальных продавцов можно получить штраф, а за перевозку деревьев без документов — даже подпасть под уголовную ответственность.

Ранее ретейлеры предупредили россиян о подорожании новогодних ёлок.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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