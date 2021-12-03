СМИ: Минздрав уточнит список оснований для медотвода к вакцинации от ковида

Расширенный список противопоказаний к вакцинации от ковида может появиться в середине декабря. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.

"В настоящее время идёт разработка документа на уровне министерства [здравоохранения]. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения", — сказал один из источников, добавив, что список заболеваний огласят позднее.

В Минздраве, отвечая на вопрос, какие болезни войдут в обновлённый перечень, отметили, что список оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Так, вакцина "Ковивак" противопоказана лицам старше 60 лет, а "Эпиваккорона" — онкобольным.

Противопоказаниями к прививке от коронавируса в настоящее время являются гиперчувствительность к отдельному компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет. При этом вакцина для подростков "Спутник М" уже зарегистрирована и скоро поступит в гражданский оборот.

"Отёк Квинке, анафилактический шок и тяжёлая крапивница являются основаниями для выдачи постоянного медотвода. А, например, аллергический дерматит, ринит или бронхиальная астма — для временного. Во время ремиссии пациент может безбоязненно делать прививку. Астма не является противопоказанием к вакцинации сама по себе, как многие считают. Опять же, если пациент принимает лекарства и у него не наблюдается обострения, с этим заболеванием можно делать прививку", — пояснил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач-эндокринолог, медицинский директор сети клиник "Атлас" Юрий Потешкин добавил, что, согласно последним данным, людей с аутоиммунными заболеваниями можно вакцинировать, если они компенсированы и получают адекватную терапию. Специалист отметил, что заработать тромбоз после перенесённого CoViD-19 гораздо более вероятно, нежели чем после прививки. При этом важно проконсультироваться перед вакцинацией с лечащим врачом.