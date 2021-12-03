И.о. премьера Чехии Андрей Бабиш заявил о предотвращённом полицией покушении на его жизнь. Об этом политик написал в "Фейсбуке".

По словам Бабиша, его хотел устранить один из недовольных решением правительства ужесточить антиковидные меры и ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации.

"Вчера [в среду] к нам [в здание правительства] пришёл такой и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе, — написал Бабиш.