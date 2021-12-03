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"У него были кинжал и пистолет": И.о. премьера Чехии Бабиш заявил о предотвращённом покушении на его жизнь

По словам политика, преступником оказался один из недовольных антиковидными мерами.

3 декабря, 00:18
<p>И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш. Фото © ТАСС / Zuma</p>

И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш. Фото © ТАСС / Zuma

И.о. премьера Чехии Андрей Бабиш заявил о предотвращённом полицией покушении на его жизнь. Об этом политик написал в "Фейсбуке".

По словам Бабиша, его хотел устранить один из недовольных решением правительства ужесточить антиковидные меры и ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации.

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"Вчера [в среду] к нам [в здание правительства] пришёл такой и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе, написал Бабиш.

Политик добавил, что получает угрозы в соцсетях в адрес членов кабмина в связи с ужесточением социальных ограничений. Бабиш подчеркнул, что противокоронавирусные меры полностью обоснованны, так как власти делают всё необходимое, чтобы в республике от инфекции не умирали тысячи людей.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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