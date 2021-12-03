"У него были кинжал и пистолет": И.о. премьера Чехии Бабиш заявил о предотвращённом покушении на его жизнь
По словам политика, преступником оказался один из недовольных антиковидными мерами.
И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш. Фото © ТАСС / Zuma
И.о. премьера Чехии Андрей Бабиш заявил о предотвращённом полицией покушении на его жизнь. Об этом политик написал в "Фейсбуке".
По словам Бабиша, его хотел устранить один из недовольных решением правительства ужесточить антиковидные меры и ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации.
"Вчера [в среду] к нам [в здание правительства] пришёл такой и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе, — написал Бабиш.
Политик добавил, что получает угрозы в соцсетях в адрес членов кабмина в связи с ужесточением социальных ограничений. Бабиш подчеркнул, что противокоронавирусные меры полностью обоснованны, так как власти делают всё необходимое, чтобы в республике от инфекции не умирали тысячи людей.
Ранее президент Чехии Милош Земан назначил новым премьер-министром страны лидера либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу. Именно эта партия победила на парламентских выборах 9 октября.
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