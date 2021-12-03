"Ведомости": Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Минтранс РФ решил отказаться от идеи обязать пассажиров предъявлять QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от ковида, при покупке билета на самолёт. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на три источника в авиакомпаниях и источник, знакомый с итогами совещания в министерстве.

Отмечается, что сертификат нужно будет предъявлять только перед регистрацией на рейс.

"Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в Комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичёва", — отметил один из источников издания.

Как уточнили собеседники газеты, если у пассажира уже после покупки билета не окажется сертификата о вакцинации, авиакомпания пришлёт ему уведомление о необходимости получить такой сертификат. Если же QR-код не появится и к моменту регистрации на рейс (в российских авиакомпаниях она открывается за сутки до вылета), то перевозчик расторгнет договор и в течение 30 дней должен будет вернуть полную стоимость билета.

При этом запрашивать информацию о наличии сертификата будет не сама авиакомпания, а провайдер её инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и ёмкостях. По словам источников газеты, к ним относятся такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские "Сирена трэвел" и "Онлайн резервейшн систем". Как будет проходить проверка у пассажиров, которые не имеют профиль на сайте госуслуг, не сообщается.

По данным "Ведомостей", при формировании новой позиции Минтранс РФ учёл, что пассажиры должны иметь право без ограничений приобретать авиабилеты, а также что многие граждане покупают билеты заранее, когда до вылета ещё можно вакцинироваться и получить QR-код.