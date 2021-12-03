"Было волнительно, когда толпа требовала крови": Блогера Варламова выпустили из полицейского участка в Либерии

Блогер Илья Варламов сообщил, что его выпустили из полицейского участка в Либерии. Напомним, ранее россиянина доставили туда после конфликта с местными жителями. Владелец игрового клуба, менеджер заведения и один из игроков обвинили Варламова в том, что он снял "секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации".

"Стоит отдать должное начальнику полиции. Он внимательно выслушал все стороны, попросил показать мой телефон, убедился, что ничего я не снимал, и послал троицу оскорблённых вместе с их адвокатом", — написал блогер в своём телеграм-канале.

Варламов признался, что было волнительно, когда толпа собралась у участка и требовала крови.