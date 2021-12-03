"Было волнительно, когда толпа требовала крови": Блогера Варламова выпустили из полицейского участка в Либерии
Он отдал должное начальнику местной полиции, который разобрался в ситуации.
Фото © t.me/varlamov
Блогер Илья Варламов сообщил, что его выпустили из полицейского участка в Либерии. Напомним, ранее россиянина доставили туда после конфликта с местными жителями. Владелец игрового клуба, менеджер заведения и один из игроков обвинили Варламова в том, что он снял "секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации".
"Стоит отдать должное начальнику полиции. Он внимательно выслушал все стороны, попросил показать мой телефон, убедился, что ничего я не снимал, и послал троицу оскорблённых вместе с их адвокатом", — написал блогер в своём телеграм-канале.
"Живёт по законам шариата": Вернувшийся из Кабула блогер Варламов рассказал о правилах афганского общества
Варламов признался, что было волнительно, когда толпа собралась у участка и требовала крови.
Напомним, блогер не впервые попадает в сложные ситуации в Африке. Так, в январе в Южном Судане задержали группу россиян, среди которых были Варламов и его жена Любовь. По словам блогера, они приехали в Африку как туристы, а причиной задержания стал пульт от дрона. Им удалось выйти на связь с российскими дипломатами, и те приступили к выяснению обстоятельств происшествия. Позже стало известно, что Варламова и других граждан отпустили.
Комментариев: 0