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"Было волнительно, когда толпа требовала крови": Блогера Варламова выпустили из полицейского участка в Либерии

Он отдал должное начальнику местной полиции, который разобрался в ситуации.

2 декабря, 23:50
<p>Фото © t.me/<a href="https://t.me/varlamov/6564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">varlamov</a></p>

Фото © t.me/varlamov

Блогер Илья Варламов сообщил, что его выпустили из полицейского участка в Либерии. Напомним, ранее россиянина доставили туда после конфликта с местными жителями. Владелец игрового клуба, менеджер заведения и один из игроков обвинили Варламова в том, что он снял "секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации".

"Стоит отдать должное начальнику полиции. Он внимательно выслушал все стороны, попросил показать мой телефон, убедился, что ничего я не снимал, и послал троицу оскорблённых вместе с их адвокатом", написал блогер в своём телеграм-канале.

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Варламов признался, что было волнительно, когда толпа собралась у участка и требовала крови.

Напомним, блогер не впервые попадает в сложные ситуации в Африке. Так, в январе в Южном Судане задержали группу россиян, среди которых были Варламов и его жена Любовь. По словам блогера, они приехали в Африку как туристы, а причиной задержания стал пульт от дрона. Им удалось выйти на связь с российскими дипломатами, и те приступили к выяснению обстоятельств происшествия. Позже стало известно, что Варламова и других граждан отпустили.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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