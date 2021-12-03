Спасатели установили местонахождение тел 14 погибших на шахте "Листвяжная"
Поиски ещё 15 погибших горняков продолжаются. 3 декабря на шахте продолжат проветривать аварийные участки. Это позволит ускорить темпы поисков и ликвидации последствий аварии.
Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Кемеровской области
Установлено местонахождение 12 шахтёров и двух горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
"За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтёров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтёров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтёров продолжается", — говорится в сообщении.
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В МЧС добавили, что отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков выработок, поиск погибших шахтёров и дальнейшее поднятие их на поверхность. 3 декабря продолжится проветривание аварийных участков. Это позволит ускорить темпы поисков погибших и ликвидации последствий аварии.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. После аварии на поверхность подняли тела 22 человек.
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