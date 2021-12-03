Спасатели установили местонахождение тел 14 погибших на шахте "Листвяжная"

Установлено местонахождение 12 шахтёров и двух горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтёров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтёров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтёров продолжается", — говорится в сообщении.