"Сидим и головы опустили": Владелец "Листвяжной" на встрече с президентом вспоминал о деньгах и особняках Владимир Путин устроил разнос хозяину шахты "Листвяжная" Михаилу Федяеву за то, что тот думал только о своей прибыли. Как зарабатывали и на что тратили деньги угольный магнат и его сын? 2 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь, © Wikipedia

На совещании, посвящённом трагедии на шахте "Листвяжная", президент Владимир Путин задавал жёсткие вопросы владельцам шахты.

— Михаил Юрьевич Федяев, совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает? — спросил Владимир Путин у председателя совета директоров компании "СДС-Уголь".

Перед президентом, понурив голову, сидели глава Кузбасса Сергей Цивилёв и владелец "Листвяжной" Михаил Федяев. Они были в чёрном и заметно волновались. Федяев ответил, что, мол, компания не экономила на средствах безопасности и защиты. У президента была иная информация.

— Принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности, фальсифицировались эти данные. Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим — и все головы опустили, — жёстко отреагировал глава государства.

Федяеву Владимир Путин дал понять, что неприкасаемых при расследовании трагедии на шахте не будет.

Слева направо: владелец "СДС-Уголь" Михаил Федяев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, гендиректор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев. © LIFE

Кстати, на сайте "СДС-Уголь" до сих пор нет ни слова о произошедшей трагедии: ни новостной сводки, ни слов соболезнования. Последняя публикация пресс-службы освещает успехи службы безопасности предприятия, а раздел "Контакты для СМИ" оказался и вовсе пуст.

Даёшь угля!

Дефицит угля в Европе и Китае, политический кризис в ЮАР, наводнение в Малайзии, из-за которого местные власти остановили добычу угля, политический конфликт между Китаем и Австралией, а также нехватка на мировом рынке газа заставили мировые цены на уголь пойти круто вверх. В сентябре этого года средняя цена экспорта угля из России составляла $87 за тонну против $62 в 2020 году. Владелец "Листвяжной" решил, что грех упускать такой момент.

На сайте "СДС-Уголь" до сих пор ни строчки о трагедии. © sds-ugol.ru

Судьба олигарха

59-летний Михаил Федяев считался одним из самых богатых бизнесменов России — в 2012 году он занимал 95-е место в рейтинге журнала Forbes с состоянием $1 млрд. Правда, в 2019 году журнал оценил капитал Федяева скромнее — коммерсант оказался на 173-м месте с состоянием $600 млн, а в 2020-м оно уменьшилось ещё на $50 млн.

В своё время Федяева пресса окрестила серым кардиналом Кемеровской области. Считается, что покровительство ему оказывал бывший губернатор Аман Тулеев, из-за чего ряд экспертов предполагали закат влияния бизнесмена после отставки губернатора после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Однако Федяев, судя по всему, сумел найти общий язык с нынешним главой региона Сергеем Цивилёвым.

Михаил Федяев. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Акционерное общество "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" было создано в 2004 году. К этому моменту в его состав входило более двух десятков предприятий, специализирующихся не только на добыче угля, но и на машиностроении, производстве стройматериалов и т.д.

Сейчас, несмотря на высокую долговую нагрузку, положение холдинга может быть не таким уж плохим, как может показаться: например, в сентябре 2019 года аффилированная компания "СДС-Строй" получила от властей Кемеровской области подряд на проектирование и строительство ледового дворца спорта "Кузбасс" стоимостью 7,6 млрд рублей.

В феврале прошлого года компания "СДС-Строй" заключила контракт стоимостью 7,4 млрд рублей на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию кемеровского спортивного комплекса "Кузбасс-арена".

Предприятие "СДС-Азот" прошлый год закончило с чистой прибылью 224 млн рублей. Под его крышей находится ещё девять предприятий, приносящих миллиардные прибыли. Например, "Ангарский азотно-туковый завод" принёс в 2020 году выручку в размере 6 млрд рублей, "Центр передового земледелия" — ещё 2 млрд.

Кроме этого, у Федяева есть и другие активы. Например, научно-производственная корпорация "Алтаймаш". В 2020 году чистая прибыль компании достигла почти 600 млн рублей, а выручка её дочерней компании "Алтайвагон" составила без малого 30 млрд рублей. Другая "дочка" — "КПС-технологии" — принесла ещё 400 млн.

Управление и сдача в аренду недвижимости принесли Федяеву почти 90 млн рублей. Деньги заработала его компания "Локсвелл трейдинг".

Кроме того, Федяев и Гридин продолжают оставаться владельцами строящегося морского порта Суходол в Приморском крае. Правда, доли партнёров сейчас в залоге у банков ВТБ и ВЭБ, поскольку проект инвестиционный.

На что тратятся деньги горняков

Заработанные деньги Михаил Федяев, как и его старший сын Павел, предпочитает вкладывать в элитную недвижимость. Бизнесмен прописан в родном Кемерове на Советском проспекте недалеко от реки Томь. Затем Федяев-старший стал скупать квартиры в центре Москвы.

Одна из квартир площадью 100 квадратов находится в Брюсовом переулке в шаге от мэрии Москвы. Она досталась Федяеву в 2013 году. По соседству — ул. Тверская, д. 4 и д. 11 — приобретал жильё и сын Павел. В 2011 году в его распоряжении были две квартиры площадью 70 и 135 кв. м. Молодому депутату Госдумы, вероятно, очень понравилась локация — до работы всего несколько минут пешком. В четвёртом доме квартиры той же площади стоят 77 млн рублей.

До жилья в Брюсовом переулке у Федяева-старшего уже была квартира по адресу переулок Сивцев Вражек, д. 15/25, что рядом с Гоголевским бульваром. Это знаменитое здание-трилистник, построенное в 1932 году и имеющее большую историю. Здесь жили актёр Александр Кайдановский, литературовед Евгений Пастернак, в этом доме родилась знаменитая песня "Подмосковные вечера" авторства Михаила Матусовского.

Знаменитое здание-трилистник в Сивцевом Вражке

Здесь бизнесмену принадлежали 68,2 кв. м. Жильё чуть большей площади в соседних зданиях продаётся примерно за 60 млн рублей.

Одновременно с этим жильём Федяев приобрёл небольшую квартирку площадью 46,5 кв. м в двух шагах от Сивцевого Вражка — в Большом Афанасьевском переулке. Сейчас в этом доме квартиры той же площади стоят 25,5 млн рублей.

Ещё 104 кв. м были в собственности бизнесмена по адресу ул. Марксистская, д. 7. Это уже район станции метро "Пролетарская". Сегодня за квартиры той же площади продавцы просят до 40 млн рублей.

В 2013 году Федяев-старший приобрёл несколько участков площадью около 2 га в Красногорском районе Московской области (в деревне Александровка) для строительства коттеджа. Элитный посёлок расположен на Ильинском шоссе в 14 километрах от Москвы. Здесь есть свой лес и выход к Москве-реке. Стоимость тишины и уюта в окружении перспективных соседей может достигать более 400 млн рублей.

Сын за отцом

Сын Павел, похоже, неравнодушен к высоткам комплекса "Москва-Сити". Здесь на него были записаны апартаменты на 32-м этаже высотки по адресу Пресненская набережная, д. 8, корп.1 площадью 222 квадрата, ещё одно помещение в 181 квадрат и три машиноместа общей площадью 52,3 кв м. Только кадастровая стоимость имущества составляет около 100 млн. рублей.

Дом на Марксистской

В 2007 году молодой человек обзавёлся небольшой квартирой площадью 50 квадратов на Рублевском шоссе в районе Крылатское. Это обычный 17-этажный панельный дом, однако расположенный в непосредственной близости от парка "Крылатские холмы" с его лыжными склонами и теннисными кортами и гребного канала. Стоимость квартир схожей площади в этом доме достигает 17,5 млн рублей. Кстати, чуть позже отец передал ему свои квартиры в том самом «трилистнике» в Сивцевом Вражке и в Афанасьевском переулке.

Павел Федяев. Фото © kemsu.ru

К тому моменту Павел уже владел просторным жильём площадью 120 кв м в знаменитых «Алых парусах». Комплекс на Авиационной улице расположен прямо на Москва-реке, имеет собственные пирсы и стоянку яхт. Вероятно, именно здесь швартуется лодка отца North River 21 стоимостью $100 тыс. Из окон квартиры мужчины открывается шикарный вид на реку и парковые зоны. Кроме этого, здесь же у него есть свое машиноместо в паркинге. Стоимость жилья схожей площади в этом комплексе сейчас составляет около 42 млн рублей.

Ещё у 39-летнего депутата есть две квартиры, каждая площадью 46 квадратов, в Кропоткинском переулке — на «золотой миле» Москвы. Хозяин разбил стены между ними и в результате получил больше 90 квадратов элитного жилья в тихом 5-этажном современном доме 1999 года постройки, возведенном по индивидуальному проекту и вписанном в ансамбль исторической застройки. Позже к ним добавилось ещё одно помещение, и площадь квартиры разрослась до 127 кв. м.

Подмосковная недвижимость у Павла тоже имеется, причём не где-нибудь, а в посёлке Горки-2 на Рублёвском шоссе. Здесь есть детские сады и школы, спортивные центры и элитные рестораны. В посёлке нет дачных деревенских домов, все средства коммуникации проложены исключительно по новейшим технологиям. Депутат владеет отличным четырёхэтажным особняком площадью 800 квадратов, построенном на участке 2,6 га. Стоимость похожего жилья в Горки-2 достигает 150 млн рублей.

ЖК "Алые паруса"

При этом бизнесом Павел Федяев, будучи депутатом Госдумы, формально не управляет. Он является президентом федерации дзюдо Кемеровской области.

Авторы Евгений Кузнецов