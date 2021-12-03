"Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолётов и фрегатов", — сказала дипломат в беседе с газетой VG, подчеркнув, что это очень важно для Осло.