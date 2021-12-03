"Мы будем справляться сами": Глава МИД Норвегии Витфельдт заявила, что Осло против передвижений НАТО возле границ России
Дипломат отметила, что в интересах страны заботиться об обороне приграничных районов самостоятельно.
Фото © ТАСС / imago images / Frank Sorge
Новое Правительство Норвегии выступает против передвижений союзников по НАТО около границ России. Об этом заявила глава МИД страны Анникен Витфельдт.
"Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолётов и фрегатов", — сказала дипломат в беседе с газетой VG, подчеркнув, что это очень важно для Осло.
Витфельдт уточнила, что намерена обсудить вопрос с представителями США и Великобритании. При этом, по её словам, присутствие американских войск возле границы РФ сейчас не больше, чем в другие периоды послевоенной эпохи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО. Он также указал на приближение к российским границам военной инфраструктуры альянса. Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил военного блока у западных границ России и призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.
Лента новостей
На томского следователя Арефьева возбудили дело за взятку в особо крупном размере
сегодня в 01:20
"Тонкий намёк на толстые последствия": Захарова показала "символичное" фото Лаврова с саммита ОБСЕ и восхитила пользователей
сегодня в 01:07
Президент Эквадора Лассо намерен приехать в Россию в 2022 году
сегодня в 00:53
Комментариев: 0