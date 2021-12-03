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"Мы будем справляться сами": Глава МИД Норвегии Витфельдт заявила, что Осло против передвижений НАТО возле границ России

Дипломат отметила, что в интересах страны заботиться об обороне приграничных районов самостоятельно.

3 декабря, 01:29

Фото © ТАСС / imago images / Frank Sorge

Новое Правительство Норвегии выступает против передвижений союзников по НАТО около границ России. Об этом заявила глава МИД страны Анникен Витфельдт.

"Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолётов и фрегатов", — сказала дипломат в беседе с газетой VG, подчеркнув, что это очень важно для Осло.

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Витфельдт уточнила, что намерена обсудить вопрос с представителями США и Великобритании. При этом, по её словам, присутствие американских войск возле границы РФ сейчас не больше, чем в другие периоды послевоенной эпохи.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предрёк Европе кошмарный сценарий военного противостояния из-за НАТО. Он также указал на приближение к российским границам военной инфраструктуры альянса. Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за наращивания сил военного блока у западных границ России и призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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