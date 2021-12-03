Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своём телеграм-канале фото главы министерства Сергея Лаврова, сделанное на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме.

Фото © Telegram / Мария Захарова

На снимке из комнаты переговоров Лавров сосредоточенно листает бумаги, а над его головой висит изображение песца с закрытыми глазами, лежащего на снегу.

"В комнате переговоров партнёров ждали двое: Лавров и песец", — подписала Захарова свой пост.

Пользователи активно принялись комментировать публикацию.

"А это российская команда готовила помещение?"; "Потом Лавров ушёл. А нашим западным партнёрам..."; "А песец был специально повешен, именно с российской стороны?"; "Тонкий намёк на толстые последствия"; "Юмор на уровне"; "Можно и фото тополя, если будет ещё встреча"; "Мария Владимировна, у вас фантастическое чувство юмора!!! Это было... по-нашему. По-русски!" — отметили комментаторы.