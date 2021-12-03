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"Тонкий намёк на толстые последствия": Захарова показала "символичное" фото Лаврова с саммита ОБСЕ и восхитила пользователей

Комментаторы отметили, что это было "по-русски", и назвали фантастическим чувство юмора представителя МИД РФ.

3 декабря, 01:07

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своём телеграм-канале фото главы министерства Сергея Лаврова, сделанное на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме.

Фото © Telegram / Мария Захарова

Фото © Telegram / Мария Захарова

На снимке из комнаты переговоров Лавров сосредоточенно листает бумаги, а над его головой висит изображение песца с закрытыми глазами, лежащего на снегу.

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"В комнате переговоров партнёров ждали двое: Лавров и песец", — подписала Захарова свой пост.

Пользователи активно принялись комментировать публикацию.

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"А это российская команда готовила помещение?"; "Потом Лавров ушёл. А нашим западным партнёрам..."; "А песец был специально повешен, именно с российской стороны?"; "Тонкий намёк на толстые последствия"; "Юмор на уровне"; "Можно и фото тополя, если будет ещё встреча"; "Мария Владимировна, у вас фантастическое чувство юмора!!! Это было... по-нашему. По-русски!" — отметили комментаторы.

Ранее Лайф рассказывал, как Лавров растормошил затихших американских журналистов на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Главу МИД РФ поразило, что в этот раз представители прессы не демонстрировали бестактное поведение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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