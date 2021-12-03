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Президент Эквадора Лассо намерен приехать в Россию в 2022 году

В мае политик принёс присягу в качестве нового главы государства, сменив на этом посту Ленина Морено.

3 декабря, 00:53
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Эквадора Гильермо Лассо планирует посетить Россию в 2022 году. Об этом сообщил глава МИД южноамериканской республики Маурисио Монтальво.

"Принял посла России Владимира Спринчана, чтобы обсудить следующую встречу [межправительственной] комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также подготовку к предстоящему визиту президента Гильермо Лассо в Россию в 2022 году", — написал дипломат на своей странице в "Твиттере".

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Лассо принёс присягу в качестве нового президента Эквадора в мае, сменив на этом посту Ленина Морено. В августе состоялся телефонный разговор политика и президента РФ Владимира Путина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. При этом дипломат не стал раскрывать детали готовящейся встречи.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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