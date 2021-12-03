Президент Эквадора Лассо намерен приехать в Россию в 2022 году
В мае политик принёс присягу в качестве нового главы государства, сменив на этом посту Ленина Морено.
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Президент Эквадора Гильермо Лассо планирует посетить Россию в 2022 году. Об этом сообщил глава МИД южноамериканской республики Маурисио Монтальво.
"Принял посла России Владимира Спринчана, чтобы обсудить следующую встречу [межправительственной] комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также подготовку к предстоящему визиту президента Гильермо Лассо в Россию в 2022 году", — написал дипломат на своей странице в "Твиттере".
Лассо принёс присягу в качестве нового президента Эквадора в мае, сменив на этом посту Ленина Морено. В августе состоялся телефонный разговор политика и президента РФ Владимира Путина.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. При этом дипломат не стал раскрывать детали готовящейся встречи.
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