Название украинского города Владимир-Волынский укоротят до Владимира
Таким образом его власти хотят избавиться от "прицепки, выдуманной россиянами".
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Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект постановления о переименовании города Владимир-Волынский в Волынской области. Об этом сообщает "Страна.ua".
Депутаты хотят убрать слово "Волынский", оставив просто Владимир. Теперь за переименование должна проголосовать Рада.
1 октября Владимиро-Волынский городской совет на внеочередной сессии решил переименовать свою малую родину во Владимир "без прицепки, выдуманной россиянами". Эту инициативу раскритиковали в российском Владимире.
"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно всё-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", — подчеркнул тогда начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации российского Владимира Александр Карпилович.
Ранее в Киеве заявили об окончательном разрыве связи с "русским миром". Незалежная развивается как европейская, евро-атлантическая страна и хочет большего признания данного факта западными партнёрами, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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