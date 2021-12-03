Название украинского города Владимир-Волынский укоротят до Владимира

Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект постановления о переименовании города Владимир-Волынский в Волынской области. Об этом сообщает "Страна.ua".

Депутаты хотят убрать слово "Волынский", оставив просто Владимир. Теперь за переименование должна проголосовать Рада.

1 октября Владимиро-Волынский городской совет на внеочередной сессии решил переименовать свою малую родину во Владимир "без прицепки, выдуманной россиянами". Эту инициативу раскритиковали в российском Владимире.

"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно всё-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", — подчеркнул тогда начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации российского Владимира Александр Карпилович.