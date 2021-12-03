На томского следователя Арефьева возбудили дело за взятку в особо крупном размере

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении следователя из Томской области, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СКР.

"Первым заместителем председателя СКР возбуждено уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Он подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", — отмечается в сообщении.

Как указали в ведомстве, 2 декабря при непосредственной передаче взятки задержали посредника следователя, а потом и самого Арефьева. Им планируется предъявить обвинения. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.

По версии следствия, возглавляемый Арефьевым отдел расследовал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Подозреваемый захотел получить взятку за его прекращение и нашёл посредника, который связался с учредителем юрлица. Сам Арефьев также встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку. В результате бизнесмен сообщил об этом в правоохранительные органы.