Директор "Руспродсоюза" Востриков объяснил, как выбрать настоящую колбасу
По словам эксперта, покупатель должен решить, за продуктом какого качества он пришёл.
Фото © Pixabay
В российских магазинах зачастую можно наблюдать огромный ассортимент колбасных изделий — от подозрительно дешёвых товаров до неприлично дорогих. Как сделать правильный выбор, объяснил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
В беседе с агентством "Прайм" специалист отметил несколько факторов, на которые нужно обращать внимание потребителям при выборе качественного колбасного изделия. По словам Вострикова, первым делом нужно изучить целостность упаковки, срок годности и внешний вид продукта.
"Если ориентироваться на внешний вид, то, например, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно-розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей", — подчеркнул эксперт.
Во-вторых, добавил Востриков, покупатель должен решить, за колбасой какого качества он пришёл. Здесь нужно смотреть, по ГОСТу или по ТУ изготовлено изделие и есть ли у него государственный знак качества, подтверждающий, что продукт превосходит ГОСТ. Изучить рейтинг колбас можно и через мобильное приложение "Роскачества".
Также при выборе продукта можно руководствоваться ценами на аналогичные товары.
"К примеру, в состав докторской колбасы по действующему ГОСТу должны входить говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Кроме этих ингредиентов текущий ГОСТ допускает также нитрат натрия и специи. А это значит, что килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины", — пояснил эксперт.
Ранее терапевт Георгий Сапего рассказал, защитит ли рыбий жир в сезон простуд. Также медик предупредил об опасности домашних консервов для жизни.
Лента новостей
"Мы будем справляться сами": Глава МИД Норвегии Витфельдт заявила, что Осло против передвижений НАТО возле границ России
сегодня в 01:29
На томского следователя Арефьева возбудили дело за взятку в особо крупном размере
сегодня в 01:20
"Тонкий намёк на толстые последствия": Захарова показала "символичное" фото Лаврова с саммита ОБСЕ и восхитила пользователей
сегодня в 01:07
Комментариев: 0