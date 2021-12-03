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Директор "Руспродсоюза" Востриков объяснил, как выбрать настоящую колбасу

По словам эксперта, покупатель должен решить, за продуктом какого качества он пришёл.

3 декабря, 01:46

Фото © Pixabay

В российских магазинах зачастую можно наблюдать огромный ассортимент колбасных изделий — от подозрительно дешёвых товаров до неприлично дорогих. Как сделать правильный выбор, объяснил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

В беседе с агентством "Прайм" специалист отметил несколько факторов, на которые нужно обращать внимание потребителям при выборе качественного колбасного изделия. По словам Вострикова, первым делом нужно изучить целостность упаковки, срок годности и внешний вид продукта.

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"Если ориентироваться на внешний вид, то, например, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно-розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей", подчеркнул эксперт.

Во-вторых, добавил Востриков, покупатель должен решить, за колбасой какого качества он пришёл. Здесь нужно смотреть, по ГОСТу или по ТУ изготовлено изделие и есть ли у него государственный знак качества, подтверждающий, что продукт превосходит ГОСТ. Изучить рейтинг колбас можно и через мобильное приложение "Роскачества".

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Также при выборе продукта можно руководствоваться ценами на аналогичные товары.

"К примеру, в состав докторской колбасы по действующему ГОСТу должны входить говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Кроме этих ингредиентов текущий ГОСТ допускает также нитрат натрия и специи. А это значит, что килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины", — пояснил эксперт.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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