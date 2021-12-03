Директор "Руспродсоюза" Востриков объяснил, как выбрать настоящую колбасу

В российских магазинах зачастую можно наблюдать огромный ассортимент колбасных изделий — от подозрительно дешёвых товаров до неприлично дорогих. Как сделать правильный выбор, объяснил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

В беседе с агентством "Прайм" специалист отметил несколько факторов, на которые нужно обращать внимание потребителям при выборе качественного колбасного изделия. По словам Вострикова, первым делом нужно изучить целостность упаковки, срок годности и внешний вид продукта.

"Если ориентироваться на внешний вид, то, например, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно-розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей", — подчеркнул эксперт.

Во-вторых, добавил Востриков, покупатель должен решить, за колбасой какого качества он пришёл. Здесь нужно смотреть, по ГОСТу или по ТУ изготовлено изделие и есть ли у него государственный знак качества, подтверждающий, что продукт превосходит ГОСТ. Изучить рейтинг колбас можно и через мобильное приложение "Роскачества".

Также при выборе продукта можно руководствоваться ценами на аналогичные товары.