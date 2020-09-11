Наследница Гуччи обвинила в сексуальном насилии отчима, которого много лет покрывали бабушка и мать

35-летняя Александра Зарини — внучка Альдо Гуччи, правнучка модельера Гуччио Гуччи, основавшего знаковый бренд Gucci, подала в суд на свою семью. Девушка обвинила бывшего отчима — музыкального менеджера Джозефа Руффало — в сексуальном насилии, а своих мать Патрисию Гуччи и бабушку Бруну Паломбо в том, что они покрывали его злодеяния, пишет The New York Times.

Скриншот © YouTube / Alexandra Gucci Children's Foundation

Наследница Гуччи рассказала, что домогательства начались, когда ей было всего шесть лет, и продолжались, пока ей не исполнилось 22. Отчим регулярно забирался голым к ней в постель, трогал за грудь и гениталии и тёрся о неё своими. В иске говорится, что мать и бабушка знали о насилии над ребёнком на протяжении многих лет. Они позволяли Руффало фотографировать девочку обнажённой в ванной, били и угрозами заставляли её молчать о творящихся издевательствах.

Фото © Facebook / Alexandra Zarini

По словам девушки, дать делу ход её побудили два обстоятельства. Она сама стала матерью и к тому же узнала, что Руффало сейчас занимается волонтёрством в детской больнице в Лос-Анджелесе. Александра также записала ютуб-видео, где рассказала о пережитом опыте.

Мать Александры Патрисия и дедушка Альдо Гуччи, старший сын Гуччио Гуччи. Фото © Twitter / nypost