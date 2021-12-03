Президенты Польши, Украины и Литвы призвали усилить санкции против России
Также они вновь выступили против "Северного потока – 2" и пообещали противиться "монополизации газового рынка Европы".
Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа (слева направо). Фото © ТАСС / EPA / Leszek Szymanski
Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции в отношении России. Об этом говорится в их совместном заявлении, приуроченном к 30-летию признания независимости Незалежной Вильнюсом и Варшавой.
Лидеры трёх стран попросили о новых ограничениях на основании приписываемой РФ "агрессии в отношении Украины". Также они вновь выступили против газопровода "Северный поток – 2" и пообещали противиться "монополизации газового рынка Европы".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на агрессивную риторику Украины в отношении России. Также представитель Кремля указал на информационную кампанию, исходящую из стран Запада и имеющую цель представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что эта кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".
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