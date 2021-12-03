Президенты Польши, Украины и Литвы призвали усилить санкции против России

Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции в отношении России. Об этом говорится в их совместном заявлении, приуроченном к 30-летию признания независимости Незалежной Вильнюсом и Варшавой.